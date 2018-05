Contactada, la empresa reconoce que hay problemas. “Salt contempla actualizar sus diversos instrumentos de seguridad en el curso de los próximos meses y llenar las lagunas por las cuales nuestro dispositivo actual no ofrecería una solución completa”, señala su portavoz.

Los celulares suizos, fáciles de piratear François Ruchti, RTS 28 de mayo de 2018 - 09:00 Se han descubierto fallas de seguridad en las redes móviles de muchos países occidentales. En Suiza los teléfonos también pueden ser fácilmente pirateados, como lo prueba una investigación de la Radio Televisión Suiza (RTS) Manon Schick está en contacto regular con disidentes políticos de diversas regiones del mundo sobre temas delicados. Para la investigación de la RTS, la responsable de la sección suiza de Amnistía Internacional aceptó ser objeto de una tentativa de piratería a condición de disponer de un nuevo aparato para garantizar que todas las personas en contacto con ese número estuvieran informadas durante la prueba. La tarea fue encomendada a Luca Malette, especialista en ciberseguridad radicado en Berlín. Sus investigaciones principales las realiza sobre el sistema de señalización por canal común número 7, SS7, que conecta a todos los operadores de comunicación. A partir de ese sistema, un pirata puede acceder a cualquier red móvil del planeta si la misma está mal protegida. Para intentar poner bajo control el nuevo teléfono de Manon Schick el especialista disponía solamente de su número telefónico, perteneciente al operador Salt. "Salt no introdujo un sistema de protección. Es la situación típica de un operador que no ha visto aún el problema" Luca Malette, especialista en ciberseguridad "El operador Salt no introdujo un sistema de protección. Es posible seguir un teléfono e interceptar las llamadas. Es la situación típica de un operador que no ha visto aún el problema”, explica el experto. Contactada, la empresa reconoce que hay problemas. “Salt contempla actualizar sus diversos instrumentos de seguridad en el curso de los próximos meses y llenar las lagunas por las cuales nuestro dispositivo actual no ofrecería una solución completa”, señala su portavoz. Durante la semana de las pruebas, teléfonos de Swisscom y de Sunrise también fueron pirateados. Cuentan con redes mejor protegidas y para piratear sus redes sería necesario emplear útiles suplementarios. De todas formas, cualquier ciudadano suizo puede ser pirateado. Todas las conversaciones son vulnerables, desde los SMS enviados por un banco con códigos confidenciales hasta las discusiones de negocios previos a la firma de un contrato. Suiza, centro de distribución de material de vigilancia La investigación de la RTS señaló, además, otro fenómeno: la venta de material de escucha telefónica por parte de empresas establecidas en Suiza hacia países gobernados de forma autoritaria, tales como China, Pakistán o Turquía. Los montos de dichas transacciones alcanzan millones de francos. La anterior es una situación criticada por la sección suiza de Amnistía Internacional. “No es un negocio como cualquier otro (…) Suiza tiene un rol a jugar y podría mostrar el ejemplo frenando el envío de materiales de vigilancia a Estados que, se sabe, los utilizan para cometer violaciones de derechos humanos”, señala Manon Schick.