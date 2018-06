En 2017, los salarios nominales registraron un aumento promedio de + 0.4% en comparación con 2016 (+ 0,7% en 2016 y + 0,4% en 2015). Este aumento nominal confirmó una tendencia de moderación salarial observada desde 2010 con tasas anuales que no superan el + 1,0%.

Suiza registra una tendencia de moderación salarial desde 2010 con tasas anuales que no superan el 1,0%: OFS

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ligero retroceso en salarios reales 11 de junio de 2018 - 13:18 La Oficina Federal de Estadísticas indicó este lunes que mientras los salarios nominales registraron un aumento de 0,4% en 2017 con relación al año precedente, los salarios reales retrocedieron un 0,1%. El índice suizo de salarios nominales aumentó en un promedio de + 0,4% en 2017 en comparación con 2016. Por lo tanto, se sitúa en 101,1 puntos (base de 2015 = 100). Dada una tasa de inflación anual promedio de + 0,5%, los salarios reales se reducen en -0,1% (101.0 puntos base en 2015 = 100), de acuerdo con los cálculos de la OFS. En 2017, los salarios nominales registraron un aumento promedio de + 0.4% en comparación con 2016 (+ 0,7% en 2016 y + 0,4% en 2015). Este aumento nominal confirmó una tendencia de moderación salarial observada desde 2010 con tasas anuales que no superan el + 1,0%.