En el interior del pabellón suizo, los Alpes aparecen en todo su esplendor, envueltos en una niebla artificial. Www.sebastiencrettaz.com

El pabellón de Suiza en la Exposición Universal que se celebra en Dubái conduce a los visitantes a través de paisajes alpinos en un espectáculo de luces y sombras para demostrar la sostenibilidad, la urbanización y la innovación suiza. Un concepto que parece atraer al público, a pesar de la pandemia y las muchas contradicciones que caracterizan a la región del Golfo.

Este contenido fue publicado el 18 diciembre 2021 - 09:00

Con una inversión de 16,5 millones de francos, Suiza fue el primer país en participar en la Expo 2020 de DubáiEnlace externo. Esta inversión ya está dando sus frutos. A pesar de las dificultades que plantea la pandemia, el pabellón suizo alcanzó la cifra de 500 000 visitantes dos meses después de su apertura. "El pabellón está siempre muy concurrido. Es un placer ver que despierta tanto interés entre el público", expresó alegremente Manuel Salchli, comisario general del pabellón suizo, en una entrevista vía telefónica.

La Expo espera atraer a 25 millones de personas de todo el mundo durante los próximos seis meses, de los cuales ya se han registrado más de 5,6 millones.

Para los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la Expo es una oportunidad para atraer empresas e inversiones extranjeras. El país ha gastado más de 6 000 millones de francos en la exposición. Suiza, por su parte, pretende cultivar las relaciones con su principal socio comercial en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África). "Estar presente en la Expo es una gran oportunidad para consolidar y reforzar las relaciones con los EAU y Dubái, pero también con toda la región", afirma Salchli.

SWI swissinfo.ch Sara en Dubái Como socio mediático del pabellón suizo, SWI swissinfo.ch participó en la Expo de Dubái del 14 al 17 de diciembre. Nuestra periodista Sara Ibrahim moderó la mesa redonda "El futuro de la formación técnica y profesional básica"Enlace externo, uno de los buques insignia del sistema educativo suizo. End of insertion

Un proyecto ambicioso en mitad de una pandemia

Con una superficie de 438 hectáreas, la Expo 2020 es el mayor evento internacional desde el inicio de la pandemia y ya cuenta con varios récords. Por primera vez, la Exposición Universal se celebra en un país de Oriente Medio. Este año estarán presentes 192 naciones -un récord solo igualado por Shanghái en 2010- y, por primera vez en la historia de la Expo, cada una tendrá su propio pabellón.

La exposición se centra en tres temas principalesEnlace externo: la sostenibilidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la movilidad inteligente y las oportunidades para un futuro mejor.

Este es el concepto del pabellón suizo, que ofrece "una experiencia emocional y de inmersión en tres actos", una puesta en escena que pasa del desierto de Arabia a las montañas suizas y para finalizar, a la ciudad del futuro. Los visitantes se convierten en protagonistas de un juego de espejos, colores y luces ensombrecidos por la niebla alpina, para volver a emerger en un entorno urbano innovador y sostenible.

"Especialmente ahora que tanta gente está pegada al ordenador por culpa de la pandemia, estamos sedientos de esas experiencias emocionales. Eso es lo que ofrece el pabellón suizo y es una de las razones de su éxito", afirma Salchli. Hasta ahora, el pabellón suizo ha sido uno de los más visitados, junto con los de Pakistán, India, Italia y Arabia Saudí, que recientemente han alcanzado la cifra de un millón de visitas.

El pabellón se llama Reflections, un nombre con doble significado: los reflejos creados por la fachada de espejos de la estructura, por un lado; la reflexión más introspectiva y profunda sobre la belleza de la naturaleza y el desarrollo sostenible, por otro.

La última parte del pabellón alberga una exposición temporal que cambia cada semana en función de los temas de la ExpoEnlace externo, desde la exploración del espacio y el clima hasta el desarrollo urbano y la inclusión. El pabellón está patrocinado por empresas como Schindler, Roche, Novartis y Nestlé.

La imponente fachada de espejos del pabellón suizo se alza sobre una alfombra roja, creando un constante juego de reflejos entre las formas del paisaje emiratí circundante y los símbolos y colores suizos. Www.sebastiencrettaz.com

Dentro del pabellón el ambiente cambia bruscamente y se vuelve más oscuro. Las luces de neón futuristas nos conducen al segundo "tema" de la exposición. Www.sebastiencrettaz.com

La exposición se convierte en un espectáculo de luces y sombras, en medio de la niebla alpina. Www.sebastiencrettaz.com

Envuelto en la niebla, el público admira el paisaje sin fin de los Alpes. Www.sebastiencrettaz.com

La última parte de la exposición está dedicada al tema de la innovación. Www.sebastiencrettaz.com

El bar de la azotea ofrece una vista panorámica de la zona de exposiciones. Www.sebastiencrettaz.com

Sostenibilidad en el espacio y en la Tierra

El pabellón hace especial hincapié en la fuerza innovadora de Suiza. Al igual que muchos otros países, la nación alpina tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad, que está en el corazón de la Expo. "Suiza está convencida de que la innovación desempeña un papel fundamental en el fomento del desarrollo sostenible. Como líderes en innovación y reciclaje, queremos debatir e intercambiar las mejores prácticas", afirma Salchli.

Uno de los proyectos suizos más interesantes promocionados en la Expo es el de ClearSpace, una empresa emergente de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL)Enlace externo, que pretende crear un sistema eficaz y rentable para eliminar los 3 000 trozos de basura espacial dispersos en la órbita terrestre. Se trata de una de las tecnologías estrella de la EPFL, creada con el mandato y la financiación de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas inglesas), que la seleccionó para la primera misión de eliminación de residuos espaciales.

También destaca el proyecto PlasticycleEnlace externo, llevado a cabo por un grupo de estudiantes libaneses que ganaron el concursoEnlace externo Swiss - Middle East Circular Economy for Youth Initiative. La idea es ofrecer una solución sostenible para el reciclaje de bolsas de plástico en el Líbano, descomponiéndolas en granulados reciclados. El proyecto se llevará a cabo con la ayuda de mentores y profesores de universidades suizas. "Fue emocionante ver a este grupo de jóvenes prometedores comprometerse con su proyecto realmente extraordinario y ganar el concurso", señala Dante Larini, director de proyectos de swissnexEnlace externo, que dirige el pabellón con presencia móvil junto con Presencia SuizaEnlace externo.

Los Emiratos no son precisamente campeones en sostenibilidad y derechos humanos

No obstante, entre bastidores, la Expo ha sido objeto de mucha controversia. Por ejemplo, la huella ecológica de un acontecimiento de esta magnitud en un país que tiene una de las tasas más altas de emisiones de carbono per cápita del mundo -por delante de Australia y Estados Unidos- y que ya depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas, que representan el 30% de su producto interior brutoEnlace externo. "Desde mi punto de vista no es un cálculo de suma cero. Para forjar nuestro futuro de forma sostenible y encontrar soluciones comunes, necesitamos plataformas donde podamos reunirnos e intercambiar ideas. La Expo es el evento ideal para ello, porque reúne a personas de distintos ámbitos", afirma Salchli.

Para dar una señal fuerte en la dirección de la sostenibilidad y reducir su impacto ambiental, los Emiratos Árabes Unidos han puesto en marcha un plan de inversión con el objetivo de conseguir cero emisiones en 2050.

En cuanto a los derechos fundamentales, la situación en la región también es preocupante. Poco antes de la inauguración de la Expo, el Parlamento Europeo denunció las graves violaciones de los derechos humanosEnlace externo en Emiratos y pidió a sus Estados miembros que boicotearan el evento. Un llamamiento al que nadie se unió. "Al igual que en otros grandes eventos, Suiza se compromete a promover y proteger los derechos humanos a través del diálogo y no del boicot", escribió en un correo electrónico Léa Zürcher, portavoz de la embajada suiza en Abu Dhabi.

La explotación de la mano de obra extranjera en los Estados del Golfo también ha generado controversia. Según una investigación de The GuardianEnlace externo, es probable que el personal de la Expo 2020 de Dubái haya sido expuesto a altas temperaturas poniendo en peligro su salud mientras trabajaba en las obras. Cuando se le preguntó sobre este punto, la embajada suiza aseguró que siempre había exigido y supervisado el cumplimiento de las normas de contratación y remuneración por parte de sus principales contratistas y subcontratistas. "Por ello, [la embajada] llevó a cabo inspecciones en la obra del Pabellón de Suiza y en el alojamiento de los trabajadores empleados por nuestros contratistas en diciembre de 2019 y marzo de 2020", escribió Zürcher.

El pasado mes de octubre, la Expo actualizó el número de víctimas mortales a seisEnlace externo (de unos 200 000 trabajadores), incluyendo las muertes relacionadas con COVID-19 y el trabajo en las obras. Sin embargo, la organización se niega a decir si ha habido muertes relacionadas con otras causas.

Traducido del italiano por Carla Wolff