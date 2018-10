Derechos de autor

Favorable evolución del desempleo 08 de octubre de 2018 - 10:28 A finales de septiembre, 106 585 personas estaban inscritas en el registro de desempleados contra 1 307 el mes anterior. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 2,4%, indicó la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (Seco). Precisó que el paro disminuyó en 20% (26 583 personas) respecto a los mismos meses de 2017. La situación mejoró para el grupo de edad de 15 a 24 años, en el que el número de registros disminuyó un 5,3% en un mes para situarse en 13 724. Con respecto a septiembre de 2017, el decremento de parados fue de 3 985 personas (-22,5%) Las estadísticas de Seco también muestran un descenso para la categoría de personas de 50 años y más (29 554 personas, -1.0%). Con relación al mismo mes del año pasado hubo una disminución de 5 629 personas (-16%). Los solicitantes de empleo registrados en septiembre fueron 178 499, una contracción mensual de 0.8%, de acuerdo con la misma fuente.