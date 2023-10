La escena LGTB temprana en Suiza: cronista de un mundo paralelo

Liva Tresch en su casa en Zúrich. Klaus Petrus

Nacida fuera del matrimonio, una niña adoptiva, una lesbiana. Después de una infancia oscura, Liva Tresch encontró su liberación en la escena LGTB de Zúrich durante los años 60 y 70, y se convirtió en la cronista de un mundo paralelo cuyas fronteras traspasaban Suiza.

Este contenido fue publicado el 28 octubre 2023 - 09:00

Thomas Kern Thomas Kern nació en Suiza en 1965. Formado como fotógrafo en Zúrich, comenzó a trabajar como fotoperiodista en 1989. En 1990 fundó la agencia suiza de fotografía Lookat Photos. Thomas Kern ha ganado dos veces un World Press Award y ha recibido varias becas de fotografía. Sus trabajos han sido objeto de múltiples exposiciones y están representadas en diversas colecciones. Klaus Petrus (Text) und Liva Tresch (Bilder), Thomas Kern

Ella era hermosa, Silvia, con su cabello oscuro y sus grandes ojos marrones. Toda la noche tuvo que mirar a esta mujer, acariciarla con los ojos mientras dormía a su lado.

Cuando Silvia se despertó al día siguiente dijo, 'Ya lo sabía, eres lesbiana', Liva se levantó y se fue.

Dios es un verdadero cabrón, ahora también me ha traicionado, maldijo. 'Yo era la peor de todos, ilegítima, tonta y ahora también lesbiana. Preferiría ir a Sisikon y lanzarme desde la Axenstrasse al Lago de Uri.'

Pero ni siquiera tenía dinero para el autobús.

Eso fue en 1955, y Liva Tresch tenía solo veintidós años, y en realidad, no sabía lo que eso significaba: ser lesbiana. Ni siquiera conocía el término. Los demás decían que las lesbianas eran mujeres sucias, asquerosas, anormales y enfermas.

Tras esa noche con Silvia, Liva Tresch fue a la iglesia a visitar al parroco. Allí confesó, recitó el Padre Nuestro, mostró arrepentimiento, lloró y se sintió terriblemente avergonzada. Luego llamó a un psiquiatra para que le "curase" su condición sexual.

El Dr. quería cuarenta francos por hora, necesitaba 400 horas para hacerlo. Tras algunas sesiones, el doctor llegó a la conclusión de que Liva Tresch se tendría que conformar con su sexualidad.

Un ambiente festivo, trajes extravagantes, cigarrillos y alcohol: Carnaval en el Bar Barfüsser, Zúrich, 1963. Liva Tresch/Sozialarchiv.ch

En mismo año, Liva Tresch visitó el club de ambiente "Blauer Himmel" en el Zúrich. Allí vio a esos hombres, pensó para sí misma: "Estos no pueden ser gays, son tan guapos, siempre tan bien vestidos, siempre corteses y bien arreglados".

"Esos hombres no te molestaban con comentarios tontos o intentaban acosarte como lo hacían los otros hombres", recuerda Liva Tresch. "Te miraban a los ojos, mientras podías tener una conversación normal con ellos".

La imagen de los hombres en la mente de la joven estaba marcada por las experiencias de su infancia, que no fue precisamente alegre. Liva Tresch nació en 1933 en un hogar de acogida en Hergiswil, un pueblo agrícola a los pies del Pilatus, y nunca conoció a su padre. Su madre, de 18 hijos, era altamente inteligente, hermosa y temperamental, pero tenía que trabajar mucho por poco dinero.

Así que, un año después de su nacimiento, Liva Tresch fue llevada a Flüelen, en el cantón de Uri, para vivir con los Portmanns, una familia de acogida. El viejo Portmann era un hombre rudo, bebedor, cortejaba a otras mujeres y le prometió a la pequeña Liva 50 céntimos si le tocaba entre las piernas, le agarraba firmemente y le acariciaba.

Con ese dinero, podía tomar el tren desde Flüelen a Altdorf para unirse a las Guías, una forma de escapar y sentirse parte de una comunidad en la que significaba algo. La llamaban "Radio" porque era muy extrovertida y ruidosa. En algún momento, le contó a su amiga Guía favorita sobre el trato de los 50 céntimos, y Lisbethli le dijo a Liva: "Nunca más te tocaré".

Desde ese momento, Liva evitó a Portmann.

A los seis años, Liva Tresch regresó con su madre en Gurtnellen, en el cantón de Uri, que para entonces se había casado con el viudo Butzensepp, quien tenía siete hijos de un matrimonio anterior. Liva fue inscrita en la escuela y se suponía que sería educada correctamente.

Mantuvieron las apariencias en público. La niña llevaba vestidos blancos y lazos en el cabello ("Odiaba esa cinta en el cabello, todo era una farsa, un mundo falso"), pero en casa su madre, abrumada y desesperada, le pegaba.

Uno de los hijos de Butzensepp siempre perseguía a la pequeña Liva, gritándole "¡figge, figge!" (una expresión vulgar en alemán suizo que significa tener relaciones sexuales), pero ella lograba escapar de él. "Entonces simplemente iba a por las gallinas y las ovejas, así era en esas granjas", dice Liva Tresch. "Para mí, todos los hombres eran unos bastardos".

Una vez, cuando su madre la golpeó casi hasta dejarla inconsciente, la niña desconsolada regresó a la casa de los Portmann después de un año. Allí, no fue maltratada ni pasaba hambre y la dejaban dormir en la cama de la madre de acogida.

Los Portmann tenían habitaciones separadas; todos sabían que el hombre tenía relaciones con otras mujeres. Sin embargo, siempre volvía por la noche, abría la puerta de golpe y gritaba "Dori, ¡vamos!". Entonces, la madre de acogida se levantaba y entraba en su habitación. Más tarde, volvía a la cama con los ojos hinchados de llorar.

Liva Tresch admiraba a su madre de acogida por cómo manejaba su vida secreta junto a un hombre que no podía mantener sus manos quietas.

Le gustaba cuando la señora Portmann le abrochaba el vestido en la espalda con sus manos suaves y cálidas o la enjabonaba con una esponja. Las caricias eran raras.

"Yo era la ilegítima, la deshonesta, la impura, a la que no se le podía tocar". Cuando pensaba en el afecto, pensaba en una madre amorosa y comprensiva, algo que no tenía.

Así, el cuerpo de la mujer se convirtió en el refugio de Liva Tresch.

Sin embargo, le habría gustado ser un niño. A los catorce años, oraba a San Nicolás para que, por favor, creciera algo entre sus piernas. Los niños no tenían problemas, nadie los acosaba.

Incluso de niña, Liva era fuerte, capaz de lidiar con las situaciones, peleaba con los niños y ayudaba a las niñas a llevar sus mochilas a la escuela. Odiaba los vestidos y usaba pantalones con suéteres gruesos, sandalias y calcetines de lana.

Tal vez por su aspecto comenzaron a correr rumores de que Liva Tresch era lesbiana.

En ese momento, Liva Tresch no entendía que era homosexual. Tenía dieciséis años y estaba al borde del suicidio. "Viví siendo lesbiana sin saberlo. No tenía una palabra para ello, solo tenía una corazonada: tenía un deseo de cercanía que solo podía satisfacer con mujeres".

No tenía nada que ver con la sexualidad, eso solo lo arruinaba. Cuando lo pensaba, tenía la imagen del antiguo Portmann y su órgano genital grande, duro y repugnante en mente.

El deseo era para ella como un apetito que satisfacía de inmediato, rápido y sin mayores complicaciones. "Antes de salir, me complacía discretamente, no tomaba ni dos minutos, y luego reinaba la calma".

Una vez, en el año 1951, Liva Tresch viajó de noche al Tesino. Necesitaba escapar, quería respirar. En Bellinzona encontró trabajo como empleada de hogar, en Giubiasco trabajó en una fábrica por 32 céntimos la hora. El hambre hinchó su estómago, una pesadilla, según dice Liva Tresch hoy en día.

A pesar de todo, recuerda con cariño esa época; la gente fue amable con ella, al menos algunas personas. La llamaban cariñosamente "matta, pero santa" (loca pero santa), decían que era una especie de santa locura.

Años después, Liva Tresch encontró trabajo en una tienda de fotografía en Zúrich, pasó mucho tiempo en bares de ambiente y pronto se convirtió en fotógrafa de la escena. Fue una de las pocas que documentó la vida LGTB en Zúrich en la década de 1960 y 1970. Se sentía cómoda allí, pertenecía a ese entorno, bailaba y bebía.

La escena era como una familia para ella. En ese momento, no quería acostarse con una mujer. "Todas andaban con todas, te tocaban los senos y querían meterte en la cama inmediatamente. Una semana decían 'te amo' y la siguiente semana 'te odio', y luego seguía la siguiente. Pero nunca se hablaba de respeto, eso me alejaba".

Entre 1963 y 1973, Liva Tresch fotografió la escena LGTB de Zúrich durante las festividades nocturnas de disfraces y máscaras. El resultado es una impresionante documentación. Las fotografías resultantes ofrecen una visión apasionante de la escena LGTB de esos años, mostrando la mezcla de estos dos mundos y su evolución. El archivo consta de más de 6000 negativos que Liva Tresch entregó al Archivo Social Suizo.

Barfüsser Bar, Zúrich, 1967 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1963 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1964 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich. Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1963 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1967 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, izquierda de 1963, derecha de 1971 en color. Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1963 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, diez años después, 1973 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1967 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1964 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1963 y la imagen a la derecha de 1964 Liva Tresch /sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1966 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1970 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zürich, 1966 und rechtes Bild 1963 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1972 y el de la derecha de 1964 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1966 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1969 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Barfüsser Bar, Zúrich, 1963 Liva Tresch/sozialarchiv.ch

Liva Tresch siente que "cuando te excluyen constantemente y todos te dicen lo horrible que eres, al final pierdes el respeto por ti mismo."

En su mayoría, los bares estaban mixtos, con hombres y mujeres. Algunos vivían abierta y con confianza su homosexualidad, mientras que otros preferían mantenerla en secreto. Algunos estaban casados y no querían ser excluidos ni enfrentar hostilidad.

"Blauer Himmel, Älpli-Bar, Musique, Barfüsser: en las décadas de 1950 y 60, había una verdadera escena en Zúrich, y la gente de todos los géneros llegaba de países vecinos."

"Estos bares eran el único lugar donde podíamos mostrarnos. Hoy en día, no puedes imaginarlo. En esa época, la sociedad no reconocía en absoluto a los homosexuales. No teníamos lugar, no debíamos existir. Éramos invisibles."

Especialmente para las mujeres, había poco espacio para formas de vida fuera del ideal burgués de mujer esposa y madre. Por lo tanto, la discreción era crucial, y la fotógrafa Liva Tresch era discreta. A veces, caballeros se le acercaban, vestidos elegantemente, con bigote y sombrero, ofreciéndole mucho dinero por las fotos, presumiblemente para delatar a las personas en ellas.

La policía también solía aparecer para recopilar información en el registro de homosexuales (este registro no se abolió hasta 1978). Pero también se hablaba en círculos de personas homosexuales.

A menudo, el entorno social no era el problema; el enemigo estaba dentro de su propia comunidad. La envidia, los celos, la falta de respeto mutuo hicieron mucho daño, recuerda Liva Tresch.

Algunas de sus amigas eran políticamente activas y salían a la calle a protestar, pero en ese entonces, a Liva Tresch no le parecía comprensible: "Ser lesbiana no tiene nada que ver con la política", pensaba en ese momento. Si bien las mujeres lesbianas se organizaron en Zúrich a principios de la década de 1930, un movimiento político no se formó nuevamente hasta alrededor de 1970.

Durante ese tiempo, se fundó el Grupo de Mujeres Homosexuales en Zúrich, que en el que Liva Tresch participó. "Me parecían grupos demasiado elitistas y aislados. Mucho discurso y poca acción real."

Hoy, tiene una perspectiva diferente. "Los procesos políticos requieren paciencia; después de todo, no puedes ordenarle a una manzana verde que sea una rosa bernesa madura desde hoy". El compromiso de las mujeres lesbianas en las décadas de 1970 y 1980 contribuyó significativamente al desarrollo de los derechos de los homosexuales, de los cuales disfrutamos hoy en día en nuestra sociedad.

En 1968, Liva Tresch y Katrin abrieron juntas una tienda de fotografía con su propio laboratorio en Zúrich. Había conocido y amado a Katrin varios años antes.

La relación duró veinte años, estuvo llena de grandes maravillas y pequeñas alegrías, pero Katrin la dejó por otra mujer. Durante todos esos años, Liva no deseó tener relaciones sexuales, lo aceptó, por respeto y amor.

Los años después de la ruptura fueron duros. Hoy, ambas mujeres se han vuelto a reconciliar y se ven para tomar café por la mañana.

Cuando Katrin se mudó, Liva Tresch instaló un estudio de fotografía en su casa y siguió trabajando. Luego, en 1997, a los 64 años, sufrió una trombosis en el ojo derecho por lo que quedó casi ciega.

Tuvo que dejar la fotografía y su negocio, perdió de repente sus ingresos y su coraje. "En ese momento, caí en una profunda depresión. Mi cámara era lo más importante para mí".

Tardó casi toda su vida a Liva Tresch encontrar su verdadero ser. Comprender que negarse a uno mismo puede ser devastador. A pesar de sonar increíblemente emotivo, ella, ahora una persona serena, lo sabe.

"Me he reconciliado conmigo misma y he aprendido a amarme. Y he perdido la ira hacia mis opositores, de los cuales he tenido suficientes en mi vida."

Debido a los dolores que le impiden dormir, en ocasiones, Liva Tresch se pregunta qué ha logrado en su vida y qué más puede ofrecer. "Mi amor, nada más", dice en voz baja. Ella valora mucho una vida auténtica, una que se base en el respeto propio y en hacer solo lo que esté en consonancia con sus creencias y sentimientos.

Cuando Liva Tresch comparte su vida, también cuenta la historia de Li y Vera. Durante mucho tiempo, fueron un modelo a seguir para ella: ambas estaban solteras, vivían juntas, tenían trabajos, una era enfermera y la otra trabajadora de oficina, eran independientes, abiertas y seguras de sí mismas, vivieron su amor como si fuera lo más natural del mundo.

Amor complicado. Liva Treschs muestra una foto de Li y Vera. Klaus Petrus

Liva Tresch a menudo pensaba: Debería ser así.

Cuando se encontró con Li hace unos años, después de tanto tiempo, en la calle, aquí en el vecindario, ella habló de cómo Vera la había dejado por otra mujer. Como Katrin dejó a Liva por otra mujer, después de veinte años, simplemente.

Texto adaptado del alemán por José Kress

