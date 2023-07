Suiza a los ojos del mundo, ¿agua para Europa y seguridad mundial?

Kai Reusser / swissinfo.ch

En este artículo podrá descubrir cuáles son las decisiones suizas que más han sorprendido al mundo o cuáles son las posturas del país helvético en temas globales. En algunos rincones remotos del planeta, Suiza también ha contribuido con su granito de arena.

Este contenido fue publicado el 18 julio 2023

Suiza tan sólo ocupa el 0,008% de la superficie terrestre. Por eso resulta aún más sorprendente que sea el centro de atención de buena parte del mundo. Tal vez se deba a los cerca de 800 000 suizos que viven en el extranjero, a sus numerosas organizaciones internacionales o al peso económico que tiene el país alpino.

Suiza en el punto de mira

El corrimiento de tierra en la localidad de Brienz no sólo ha mantenido en vilo a Suiza, sino que también ha atraído la atención de la prensa internacional. Aunque el cambio climático no ha influido en el corrimiento de una vertiente de la montaña, la evacuación de todo el pueblo que se encuentra a los pies de la ladera provocó sin embargo una gran atención. Hasta ahora, la localidad se ha librado en buena medida de las avalanchas de rocas y piedras, por lo que se ha permitido a sus habitantes regresar a sus casas por el momento.

A diferencia de Brienz, que parecía un pueblo fantasma a causa del desalojo, Iseltwald se enfrenta a una gran afluencia de gente. Los turistas procedentes de Asia, en particular, acuden en masa a visitar el famoso embarcadero de este pueblecito, en la orilla del lago de Brienz, que debe su fama a la serie de Netflix "Crash Landing on You".

Otro tema que ha atraído la atención internacional ha sido, además de la eutanasia legal, el hecho de que sea relativamente fácil cambiar formalmente de sexo en Suiza. Por otro lado, resulta sorprendente que el Tribunal Supremo Federal prohibiera recientemente la inscripción de un tercer sexo en el pasaporte suizo.

Hace poco, un asunto de otra índole ha posicionado a Suiza en el centro de todas las miradas: el fallecimiento de dos mujeres, la cantante de reputación mundial Tina Turner, y la primera mujer que formó parte del Consejo Federal (gobierno) suizo, Elisabeth Kopp.

Y para terminar este repaso, nos queda un tema por abordar de fama internacional, el queso suizo, concretamente el Emmentaler, el de los grandes agujeros. Probablemente, a partir de ahora sea mucho más conocido. Desde el punto de vista de su país de origen, no obstante, no es una buena noticia. El Tribunal de la UE de Luxemburgo ha dictaminado que 'Emmentaler' describe un determinado tipo de queso, pero no su origen. Por tanto, el término no puede protegerse como marca de lugar.

Rusia: Disputa sobre las sanciones de Suiza

Alamy Stock Photo / Lukas Watschinger

Suiza ha sido duramente criticada internacionalmente por su laxa aplicación de sanciones. Erwin Bollinger, de la Secretaría de Estado de Economía (Seco)Enlace externo, rebate esa acusación y ha afirmado que Suiza aplica las sanciones de manera ejemplar. ¿Qué hay de cierto en eso? Fuimos en busca de pistas y descubrimos algunas contradicciones.

China: Demasiado potente para una Suiza pequeña

Unsplash / Bill Fairs

En la escena diplomática internacional, la pequeña Suiza anda a menudo pisando huevos. Cuanto más poderoso es el país en cuestión, más evidente es que Suiza no quiere meter la pata. Así como le resulta difícil tratar con Rusia, mucho más grande, a causa de Ucrania, también le cuesta posicionarse con confianza frente a China a causa de Taiwán. Eso pone a Suiza en un aprieto a la hora de plantearse hasta qué punto debe cooperar científicamente con el mayor productor mundial de semiconductores.

¿Un dilema sin solución? Suiza sacrifica la cooperación científica con Taiwán en aras de las relaciones con China End of insertion

India: Pionera feminista en Ginebra

UN Photo / Marvin Bolotsky

Como una de las dos únicas delegadas femeninas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la activista india por los derechos de la mujer Hansa Mehta se preocupó en 1947 de cambiar la máxima central de la Declaración de Derechos Humanos "todos los hombres son creados iguales" por "todos los seres humanos".

El borrador final de esta declaración se presentó a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en 1948 y posteriormente fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en París.

Poco después, Mehta fue vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos, que se reúne unas tres veces al año en Ginebra. Con motivo del 75 aniversario de la Declaración y de la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, nos preguntamos:

¿Sigue siendo pertinente la Declaración de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos pretendía cambiar el mundo End of insertion

EE.UU: ¿Qué hace Suiza en el Consejo de Seguridad de la ONU?

Keystone / Alessandro Della Valle

Desde enero de 2023 -y por primera vez en su historia- Suiza es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora ha alcanzado un nuevo hito y en mayo asumió la presidencia rotatoria del órgano con sede en Nueva York encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo.

Con esta tarea, Suiza emprendió una expedición muy exigente a través de los conflictos del mundo en términos de contenido: de Sudán a Ucrania, pasando por Siria.

Italia, ¿Se está agotando el agua de Suiza?

Keystone / Pablo Gianinazzi

Ya sean lagos, ríos o arroyos, a Suiza nunca le ha faltado el agua. No en vano se la llama el "depósito de agua de Europa". Alberga el 6% de las reservas de agua dulce del continente.

Por eso resulta aún más sorprendente que el consumo de agua potable per cápita y diario en Suiza se sitúe en la media de toda Europa. Sin embargo, la situación es muy diferente en Italia. Allí el nivel de consumo es de los más altos, por eso pretende almacenar más agua en el transfronterizo lago Mayor.





Texto adaptado del alemán por Carla Wolff

