Suizos del Extranjero en Qatar: "llegará un tsunami de gente"

La Copa del Mundo de fútbol en Qatar está a punto de comenzar. ¿Cómo vive un suizo en un país que restringe la libertad de expresión y que fue tan duramente criticado antes del Mundial? El chef Simon Wipf nos cuenta su vida en Doha.

Este contenido fue publicado el 19 noviembre 2022 - 09:00

Melanie Eichenberger Es licenciada en comunicación multilingüe y diplomada federal en relaciones públicas. Ha trabajado como periodista para el Aargauer Zeitung y anteriormente como asistente personal del ex alcalde de Berna.

Cuando vives aquí, está claro: tienes que respetar la cultura y la religión. Besarse, abrazarse o tomarse de la mano no se ve bien en público. Las reglas son muy estrictas, pero antes lo eran más. Por otro lado, el nivel de seguridad es alto.

Todo está bien controlado, hay cámaras instaladas en cada esquina. Si cometes una infracción, si conduces demasiado rápido, por ejemplo, te detienen de inmediato. No es que eso me haya pasado nunca. Pero he oído hablar de esos casos.

Vivo en Doha, la capital de Qatar, desde hace cuatro años. Hace más de 19 años que no resido en Suiza, pero sigo pensando volver un día. Después de mi aprendizaje como chef, viajé por todo el mundo: trabajé en Canadá, Estados Unidos, Malasia, Brunei, París, Hong Kong, Estambul, en cruceros o hasta en un aeropuerto. Por último, fui chef en Dubai, en un restaurante en el piso 68 de una torre.

He tenido que trabajar duro para llegar a donde estoy hoy. Solo en los últimos años he tenido éxito como cocinero. A lo largo de mi carrera, siempre he sido el único suizo en la cocina.

Aquí en Doha estuve trabajando hasta hace unos meses en el Hotel Intercontinental. Pero recientemente comencé un nuevo trabajo como chef ejecutivo, en un nuevo hotel de cinco estrellas que está a punto de abrir.

Desafortunadamente el mismo no estará listo antes del inicio de la Copa del Mundo. Algunos hoteles no podrán abrir a tiempo. Por eso voy a ayudar en la cocina de otro hotel de mi jefe durante el torneo. Sin duda serán semanas difíciles, pero tengo mucho entusiasmo.



Simon Wipf lleva cuatro años viviendo en Qatar zVg

Para la industria gastonómica, la Copa del Mundo será un gran desafío que requerirá una planificación increíble. Llegará un tsunami de gente, todos con ganas de comer y beber. Durante el verano se realizaron diversas previsiones en cuanto al consumo de alimentos durante el Mundial. Casi todo ha sido importado, aunque ahora se encuentran verduras y productos lácteos 'hechos en Qatar'.

Los servicios de catering de las zonas de aficionados y los estadios tendrán que preparar decenas de miles de comidas. El mayor problema es la logística. ¿Cómo se entregan estas cantidades de alimentos? Habría que organizar docenas de camiones adicionales. ¿Y cómo ir del punto A al punto B cuando muchas calles de la ciudad estarán cerradas?

Nuestro hotel también recibió solicitudes de catering, pero las rechazó. Decidimos crear una zona para los aficionados directamente dentro del hotel.

Además, están los gastos de personal. Todos los hospedajes de Doha necesitan más personal en este momento, y no hay disponibilidad. Hemos contratado a casi 40 cocineros adicionales, la mayoría de ellos aprendices de Indonesia.

Por fortuna, hubo partidos de prueba. Los organizadores pudieron aprender de ellos. Una vez, no había agua en el estadio. En otra ocasión casi me muero de frío porque habían refrigerado demasiado los asientos con aire acondicionado. Y en el mismo juego tuve que esperar una hora y media antes de poder subir a un autobús que me llevara a casa.

No puedo y no quiero decir nada públicamente sobre las críticas en torno a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar y las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores migrantes. Ciertamente siempre hay cosas que no salen bien, pero yo personalmente no he notado nada y no quiero verme involucrado en ello.

Tengo una buena vida aquí. El sol brilla todos los días y da buena energía. Aunque en los meses de verano hace demasiado calor. Extraño la naturaleza suiza y el aire fresco. En casa, recogía setas o salía a correr.



En Qatar también los suizos del extranjero pueden jugar al hockey sobre hielo. zVg

Pero en Qatar también puedo dedicarme a mi afición: el hockey sobre hielo. También he conocido a algunos qataríes allí. Sin embargo, esta parte social sigue siendo superficial; los lugareños son un poco reservados, pero amables y serviciales. Están muy interesados en Suiza y ya he hecho algunas apariciones en la televisión qatarí.

No conozco a muchos suizos en Doha. Siempre hay eventos en los que nos reunimos, pero mi trabajo y mi vida cotidiana a menudo me impiden participar en ellos.

Iré a ver los partidos de la selección suiza al estadio. Aunque los precios son muy altos para ir a Doha, espero que los seguidores suizos sean numerosos.



Trabajo forzado, explotación, muertes inexplicables Desde la concesión de la Copa del Mundo, Qatar ha sido objeto de duras críticas. Es cierto que las condiciones de los trabajadores migrantes han mejorado desde la decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar el evento. Pero las críticas no terminan ahí. Un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, Amnistía Internacional publicó un nuevo informeEnlace externo (en alemán) en el que la ONG exigía mejoras drásticas a Qatar y la FIFA. Según esta organización, los abusos están lejos de corregirse: leyes homofóbicas, restricciones a la libertad de prensa y lagunas en las leyes laborales.

El país del golfo Pérsico tiene cerca de 2,9 millones de habitantes, de los cuales solo el 15% son qataríes. La mayoría de la población está compuesta por trabajadores migrantes que no tienen la nacionalidad qatarí. El país tiene una de las tasas más altas de extranjeros en el mundo. End of insertion

Adaptado del francés por Norma Domínguez

