Más dinero, más suicidios, más espías… 16 de febrero de 2018 - 14:32 Los artículos periodísticos que día a día dan cuenta de lo que sucede en Suiza y en el mundo casi siempre incluyen cifras: porcentajes, edades, precios… He aquí algunos de los guarismos de las noticias difundidas por swissinfo.ch en la semana que concluye. LUNES 1 200 Los kurdos que viven en Suiza y en otras partes de Europa se reunieron en el centro de Lausana para protestar contra el bombardeo turco de Afrine, un enclave kurdo en Siria. Un grupo de 1 200 personas caminó en etapas hasta Ginebra, donde se manifestó frente a las Naciones Unidas unos días después. MARTES 10 078 Más de 10 000 nuevos miembros se unieron en 2017 a Exit. La organización, consagrada a la eutanasia, asistió el año pasado a 734 personas que decidieron poner término a su vida. MIÉRCOLES 2 800 millones El superávit de las finanzas públicas suizas ascendió a 2 800 millones de francos en 2017. El anuncio fue hecho por el ministro de Finanzas, Ueli Maurer. Se había previsto un déficit de 250 millones, pero los ingresos fiscales, entre los más altos del mundo, contribuyeron a marcar la diferencia. JUEVES 100 El Servicio Federal de Inteligencia (FIS) ha colaborado en los últimos siete años con un centenar de agencias de espionaje extranjeras. El servicio secreto suizo crece en términos de personal y de la cantidad de trabajo que tiene que manejar. VIERNES 10 La asociación de importadores suizos de automóviles prevé un aumento de 10% en el número de vehículos eléctricos o híbridos en las carreteras suizas para el 2020. Por ello, la entidad ha pedido una mejor infraestructura de recarga y exenciones impositivas.