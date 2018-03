Los artículos periodísticos que día a día dan cuenta de lo que sucede en Suiza y en el mundo casi siempre incluyen cifras: porcentajes, edades, precios… He aquí algunos de los guarismos de las noticias difundidas por swissinfo.ch en la semana que concluye.

El romanche sopló 80 velitas 23 de febrero de 2018 - 13:31 Los artículos periodísticos que día a día dan cuenta de lo que sucede en Suiza y en el mundo casi siempre incluyen cifras: porcentajes, edades, precios… He aquí algunos de los guarismos de las noticias difundidas por swissinfo.ch en la semana que concluye. Lunes 21 Carlos Andrés Peña-Reyes, profesor titular del departamento de ingeniería informática en la Universidad Aplicada de Ingeniería y Gestión del cantón de Vaud, es colombiano. Lleva 21 añosen Suiza, donde investiga métodos computacionales de la inteligencia artificial para aplicarlos a la vida real. Martes 80 Han pasado 80 años desde que la población suiza reconoció el romanche como la cuarta lengua nacional. Hoy como entonces, es muy querido, pero aún corre el riesgo de desaparecer. Miércoles 200 Alrededor de 200 menores surcoreanos fueron adoptados en Suiza en los años 70. Jueves 3 Suiza ascendió dos lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI) para situarse en el tercer lugar junto a Finlandia y Noruega. 13 Viernes El equipo olímpico de Suiza ya excedió su objetivo de 11 medallas en los Juegos de Invierno en Pieonchang. Hasta este viernes llevaba 13