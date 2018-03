Los artículos periodísticos que día a día dan cuenta de lo que sucede en Suiza y en el mundo casi siempre incluyen cifras: porcentajes, edades, precios… He aquí algunos de los guarismos de las noticias difundidas por swissinfo.ch en la semana que concluye.

Mil nuevos "con papeles" 02 de marzo de 2018 - 15:40 Los artículos periodísticos que día a día dan cuenta de lo que sucede en Suiza y en el mundo casi siempre incluyen cifras: porcentajes, edades, precios… He aquí algunos de los guarismos de las noticias difundidas por swissinfo.ch en la semana que concluye. Lunes 100 000 Para los 100 000 musulmanes que viven en el cantón de Zúrich, solamente una persona está de guardia 24 horas sobre 24, en caso de urgencia, el imán, Muris Begovic. Martes 38 Una onda gélida envolvió a Suiza durante el inicio de la semana. En Glattalp, cantón de Schwyz, la temperatura cayo hasta 38 grados bajo cero durante la noche del lunes al martes como consecuencia de la zona de alta presión procedente de Siberia. Miércoles 1 093 Un total de 1093 personas afincadas en Ginebra sin los documentos oficiales de estancia pudieron regularizar su existencia merced a la ‘Operación Papyrus’ implementada por las autoridades cantonales. Jueves 7 000 000 Alrededor de siete millones de migrantes han sido víctimas de la tortura en el mundo, denunció el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Viernes 2015 Un artículo publicado en enero de 2015 en el ‘Handelszeitung’, causó revuelo: Por primera vez se efectuó y fue publicada una encuesta sobre las donaciones de las grandes empresas a los partidos políticos en Suiza.