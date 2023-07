Las huelgas de Hollywood afectarán al Festival de Cine de Locarno (Suiza)

Los guionistas y actores de Estados Unidos están en huelga para reclamar mejores salarios, contratos y un reparto equitativo de los beneficios de las películas y reposiciones de películas y series. Invision

Algunos invitados de honor de la 76ª edición del Festival de Cine de Locarno, en el sur de Suiza, no asistirán al certamen en solidaridad con las huelgas de la industria cinematográfica en Hollywood. Sin embargo, los organizadores aseguraron que las proyecciones seguirán adelante según lo previsto.

Este contenido fue publicado el 28 julio 2023 - 12:00

AFP / sp

Guionistas, actores y directores han formado piquetes para exigir mejores contratos en Hollywood, pero los efectos de las huelgas han llegado también al país alpino. "Algunas de las personalidades que se espera que reciban premios o presenten películas no asistirán al Festival", declararonEnlace externo los organizadores en un comunicado el jueves.

Los huelguistas

El actor británico Riz Ahmed, conocido sobre todo por sus papeles en Rogue One: Una historia de Star Wars y The night of, no asistirá al festival. Ahmed iba a recibir el Premio Davide Campari a la Excelencia, pero su estreno mundial del cortometraje Dammi, del director francés Yann Mounir Demange, seguirá teniendo lugar en la noche inaugural, con una audiencia estimada de unas 8.000 personas.

Otra película protagonizada por Ahmed,Mughal Mowgli, de Bassam Tariq, también se proyectará en la sección Histoire(s) du cinéma.

Asimismo, el actor sueco Stellan Skarsgård, que recogió el Premio Leopard Club 2023 el 16 de junio, ha decidido renunciar a su premio en solidaridad con el movimiento de huelga. Skarsgård también ha cancelado otros actos en los que tenía previsto participar, como la ceremonia de entrega del premio y su charla con el público. No obstante, asistirá al festival para presentar What Remains, de Ran Huang, en la sección Fuori Corso.

La directora de cine Molly Gordon y los actores Ben Platt y Noah Galvin no asistirán al festival, pero la proyección de su obra Theater Camp continuará como estaba previsto en la Piazza Grande con el codirector Nick Lieberman.

"El Festival de Cine de Locarno considera que la huelga en curso es un signo de los problemas que aquejan a la industria cinematográfica contemporánea. Apoyamos un debate constructivo y una resolución entre las partes implicadas y aceptamos respetuosamente las decisiones de nuestros invitados", han declarado los organizadores.

Las huelgas de Hollywood

En Estados Unidos, los actores del sindicato Screen Actors Guild y del sindicato American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) se han unido a los guionistas del sindicato Writers Guild of America (WGA) en una huelga contra la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a algunos de los principales estudios cinematográficos, entre ellos Disney, Netflix y Amazon.

Se trata de la mayor huelga de actores y directores en 60 años y los huelguistas exigen mejores salarios, contratos y un reparto justo de los beneficios de las películas y reposiciones de películas y series.

Dado que los actores afiliados a la SAG-AFTRA están obligados a boicotear los festivales de cine, el de Locarno no es el único que se verá afectado. El Festival de Venecia, que este año celebra su 80ª edición, anunció la sustitución de su película inaugural por Comandante, del director italiano Edoardo De Angelis.

