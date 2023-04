Los refugiados tienen dificultades para encontrar trabajo

Para los refugiados, trabajar significa también integrarse en la sociedad suiza, pero encontrar un empleo puede ser una carrera de obstáculos. swissinfo.ch / Vera Leysinger

Muchos refugiados no encuentran trabajo en Suiza. Sin embargo, sus competencias podrían ser útiles para hacer frente a la escasez de mano de obra. El desconocimiento de sus derechos y las ideas preconcebidas no juegan a su favor.

En Benín, Judith Houetohossou ha hecho de todo: peluquera, secretaria de un periódico local, estudios de informática. Incluso abrió un restaurante con su hermana. Refugiada en Suiza desde 2019, ahora lleva casi un año trabajando en el Hospital de Biel (cantón de Berna) en el equipo de limpieza.



"Limpio sobre todo las habitaciones de los pacientes que salen del hospital", explica esta beninesa de 45 años. Varias veces a la semana, también ayuda a distribuir las comidas. El ritmo es rápido, el tiempo para cada tarea escaso y las jornadas a menudo largas, pero Judith Houetohossou tiene una sonrisa contagiosa.



El trabajo suele significar mucho para los refugiados. Significa independencia económica, pero también es una forma de integrarse en la sociedad suiza y comprender su funcionamiento. "Mi marido murió el año pasado. No conocía a nadie aquí. En el trabajo he conocido a gente, y a veces quedamos los fines de semana", dice Judith Houetohossou.



Su jefa, Melissa Silva Melo, está encantada con su motivación y entusiasmo: "Aprendió todo en dos días, se adaptó muy rápido y es fiable y flexible". Ante la escasez de personal, la jefa del equipo de limpieza aprecia la flexibilidad de sus empleadas. "A veces tengo que pedir a una empleada que tiene el día libre que venga a ayudarnos. Judith Houetohoussou siempre ha sido una gran ayuda", afirma.

Una reserva de mano de obra

Suiza se enfrenta a una escasez de mano de obra sin precedentes, y se prevé que puede empeorar en los próximos años. A finales del año pasado, más de 120 000 puestos de trabajo estaban vacantes, según datos Enlace externofacilitados por la Oficina Federal de Estadística. Las dificultades de contratación afectan a todos los sectores, pero el sanitario es uno de los más afectados, con 17 600 puestos sin cubrir a finales de diciembre.



En ese contexto, los refugiados representan una valiosa reserva de mano de obra. El número de inmigrantes que llegan a Suiza ha aumentado considerablemente: el año pasado se presentaron en Suiza 24 511 de asilo, lo que supone un aumento del 64% con respecto al año anterior. La Confederación y los cantones estiman que alrededor del 70% de ellos podrían integrarse definitivamente en el mercado laboral. Sin embargo, esta posibilidad no se ha explotado a fondo todavía, ya que, en estos momentos, menos de la mitad de los refugiados tienen un empleo remunerado.

>> Este gráfico muestra la evolución de la tramitación de las solicitudes de asilo en Suiza

La tasa de empleo varía según el permiso de residencia, como muestran las estadísticasEnlace externo de la Secretaría de Estado de Migración (SEM). Las personas a las que se ha concedido asilo, es decir, con permiso Enlace externoBEnlace externo de refugiado, tienen un 41,4% de empleo. Las personas que no tienen derecho al asilo, pero a las que Suiza reconoce la necesidad de protección, son admitidas con carácter provisionalEnlace externo (permiso F) y el 47,3% tienen empleo.



Por otra parte, los refugiados que huyen de la guerra de Ucrania, a los que se ha concedido el estatuto de protección S desde el inicio del conflicto, apenas superan el 10% de personas que han podido integrarse en el mercado laboral, según los últimos datos Enlace externopublicados por la SEM.

Diferentes maneras de acceder al mercado de trabajo

Estas tres categorías tienen acceso sin restricciones al mercado laboral. En 2019, el Consejo Federal ha eliminado incluso algunos obstáculos administrativos: ya no es necesario solicitar un permiso para contratar a personas con un permiso B o F. El empleador debe simplemente anunciar la contratación en el portal en línea EasyGov.swiss. "Para los ucranianos y ucranianas con permiso S, sigue siendo necesario pedir autorización a las autoridades cantonales para que garanticen el respeto de las condiciones de trabajo", explica Sophie Malka, coordinadora de la asociación Vivre ensemble.



Por otra parte, las personas cuya solicitud de asilo está siendo examinada (permiso NEnlace externo) solo tienen un acceso limitado al mercado laboral, ya que se les prohíbe trabajar periodos más largos de tres a seis meses y exclusivamente en determinados sectores. Solo el 3,1% de ellos tiene trabajo. Los solicitantes de asilo que han sido rechazadosEnlace externo por una decisión de retorno o de no tramitación del expediente pierden su derecho a trabajar.

La admisión provisional, un freno al empleo

Contratar a una persona con un permiso de refugiado F o B es teóricamente sencillo. En la práctica, sin embargo, encontrar trabajo es como una carrera de obstáculos para muchos. Fikadu*, eritreo de 38 años residente en Ginebra, lo ha experimentado.

Tras varios años de búsqueda, Fikadu, refugiado eritreo, encontró trabajo en una empresa de limpieza. ldd

Al llegar a Suiza a finales de 2014, fue admitido de forma provisional y recibió un permiso F, como la mayoría de sus compatriotas. "Con el permiso provisional, nadie quería contratarme. Me ofrecían prácticas no remuneradas de 3 o 4 meses", atestigua Fikadu. Sin trabajo, dependía de la asistencia social para vivir y se vio obligado a vivir en un albergue para inmigrantes. "En mi país, si no trabajas, no vives. Aquí, vives igual, pero es deprimente", dice.

Tras años de esfuerzo, Fikadu encontró por fin un trabajo fijo como repartidor. Sin embargo, pocos meses después, fue despedido. No obstante, este primer contrato de duración determinada le permitió transformar su admisión provisional en un permiso B de refugiado. "Después, pude encontrar trabajo más fácilmente, en una empresa de limpieza. También me permitió mudarme a un piso pequeño", afirma.



Sewit Abadi, educadora social, se encarga de la integración profesional en la asociación de mediadores interculturales de Ginebra. Ha acompañado a Fikadu y a otros refugiados en su búsqueda de empleo. "Las personas admitidas provisionalmente tienen una tasa de empleo más alta que las que han obtenido asilo, pero a menudo consiguen contratos de trabajo más precarios. Los empleadores son reacios a contratar a un permiso F porque creen que la persona volverá a su país", explica. Pero no es así, ya que el 84% de los titulares de un permiso F obtienen un permiso de larga duración y permanecen en Suiza de forma permanente.

Requisitos que deben revisarse

Aunque el permiso B de refugiado no lleva la etiqueta de temporal, quienes lo tienen a veces tampoco pueden encontrar trabajo. Es el caso de Berihu*, un refugiado de 24 años de Eritrea.



Este joven llegó a Suiza cuando aún era menor de edad y terminó la educación primaria en Ginebra. Después obtuvo un certificado federal de formación profesional en ventas, una forma de aprendizaje dirigida a jóvenes con aptitudes principalmente prácticas. "Llevo tres años buscando trabajo, pero no lo encuentro. Sin embargo, aprendí francés rápidamente e hice un curso de formación. Nos dicen que tenemos que trabajar, pero no funciona", se lamenta con un suspiro.



A Sewit Abadi también le cuesta identificar el problema. "Da la impresión de que los jóvenes como Berihu se esfuerzan al máximo, pero no consiguen un trabajo fijo. Es un duro golpe moral", dice. En su opinión, hay que adaptar ciertos requisitos para mejorar su integración en el mercado laboral. "Por ejemplo, no debería ser necesario hablar un francés perfecto para trabajar en el sector de la limpieza. El idioma también se aprende trabajando", subraya la educadora social.

Lucha contra los prejuicios

Sophie Malka cree que es totalmente realista integrar al 70% de los refugiados en el mercado laboral, como prevé la Confederación. El problema, según ella, reside en el desconocimiento de los derechos ligados a los distintos estatutos del sistema suizo de asilo. "Tenemos que proseguir la labor de sensibilización con los empresarios. Es especialmente importante recordarles que estas personas van a quedarse en Suiza, donde han obtenido protección", afirma la coordinadora de Vivre Ensemble.



También se trata de luchar contra los estereotipos. "A menudo olvidamos que estas personas llegan a nosotros con competencias. Pero parece que tras la etiqueta de inmigrante se borra todo", observa Sophie Malka.



También insiste en la necesidad de activar este potencial de inmediato, ofreciendo medidas de integración a los recién llegados. "Cuanto más esperemos para hacerlo, más difícil será para estas personas entrar en el mercado laboral, debido a la pérdida de competencias, de confianza en sí mismas o de adquisición de conocimientos", lamenta. También se queja de que a las personas cuya solicitud de asilo está en curso (permiso N) se les prohíba trabajar durante los primeros meses y no se beneficien de medidas reales de integración.

Un reto para la economía suiza

La economía suiza también promueve la integración de los refugiados en el mercado laboral. “Ante la escasez histórica de mano de obra a la que tenemos que hacer frente, no podemos prescindir de estos recursos”, dice Marco Taddei, director de la Unión de Empleadores de Suiza. Sin embargo, identifica varios obstáculos que habría que superar: la falta de habilidades lingüísticas, los desafíos culturales, así como la cuestión de las habilidades que deben corresponder a las expectativas de los empleadores suizos.



En su opinión, será difícil aumentar la tasa de empleabilidad de esta categoría de la población. “Tengo la impresión de que ya podemos estar satisfechos con los resultados obtenidos. Las empresas contratan siempre que sea posible. Vale la pena el esfuerzo, porque son personas con voluntad de acero”, concluye.

*nombre facilitado a la redactora

