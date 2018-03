Además de los empleados, los familiares sufren enfermedades porque los trabajadores no tienen la infraestructura para asearse en la mina Kolwezi. Solamente tienen acceso a cantidades insuficientes de agua potable. Además, el hospital establecido por la compañía está demasiado lejos de la comunidad.

Glencore, acusada de "esclavista" 22 de febrero de 2018 - 21:45 El gigante de extracción de materias primas, con sede en Zug, es acusado de maltrato a los mineros en la República Democrática del Congo (RDC) por el sindicato afincado en Suiza industriALL al que está afiliado el sindicato local de mineros. Glencore rechaza las acusaciones. Hace unos días, representantes de industriALL se reunieron con alrededor de 80 trabajadores de las minas de cobalto Kolwezi operadas por Glencore en la RDC. Los mineros denunciaron que las suyas eran condiciones laborales “nada menos que de esclavitud”, indicó industrialALL en un comunicado difundido el jueves. Los trabajadores mencionaron amenazas frecuentes de despido, malas prácticas de salud y seguridad, enfermedades ocupacionales, racismo y otras formas de discriminación, salarios bajos e inferiores a los de trabajadores extranjeros. Además de los empleados, los familiares sufren enfermedades porque los trabajadores no tienen la infraestructura para asearse en la mina Kolwezi. Solamente tienen acceso a cantidades insuficientes de agua potable. Además, el hospital establecido por la compañía está demasiado lejos de la comunidad. Los trabajadores también acusan a la compañía de intentar dividir a los sindicatos. “Seguimos comprometidos con mantener un diálogo abierto con todos las partes, incluida IndustriALL. Hasta la fecha, nuestras operaciones en la República Democrática del Congo han tenido una relación positiva con el sindicato local, Tumec. Rechazamos las alegaciones de IndustriALL. La salud y la seguridad de nuestra gente es nuestra máxima prioridad”, dijo un portavoz de la compañía al periódico británico ‘The Telegraph’, el sábado. Glencore también es objeto de una denuncia penal, presentada por la ONG ‘Public Eye’ (Mirada pública) en diciembre pasado ante la Fiscalía General de Suiza. Concierne sospechas de apropiación indebida en la adquisición de minas en la RDC, pero Glencore rechaza cualquier irregularidad.