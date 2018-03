(it)

"No quería morir siendo hombre"

Difícil, desvelar orientación sexual en el trabajo Katy Romy 13 de marzo de 2018 - 11:35 Una tasa de desempleo cinco veces superior al promedio, discriminación, incomprensión. En el mundo del trabajo, las personas transgénero son discriminadas. La asociación ‘Transgender Network Switzerland’ lanzó una campaña para sensibilizar a las empresas sobre esa problemática. “Por un lado, las personas transgénero tienen que luchar para encontrar un trabajo. Por otro, no es raro que pierdan su empleo cuando dan a conocer su orientación sexual”, explica Alecs Rechner, abogado de la Asociación Suiza de Personas Transgénero, Transexuales y Transidentitarias” (TGNS). Las primeras reacciones a menudo son positivas, pero luego falta el apoyo del empleador: no se utiliza el pronombre correcto para evocar a la persona, los certificados de trabajo se emiten con el nombre equivocado, se producen situaciones de acoso. “Algunos empleadores estiman también que una operación de reasignación sexual debe hacerse durante las vacaciones y se niegan a pagar las indemnizaciones cotidianas, lo que no está de acuerdo con la ley”, señala Alecs Rechner. Una cuarta parte de los encuestados pierde su trabajo Una encuesta de la TGNS entre 140 personas en las regiones suizas de habla alemana y francesa, cofinanciada por la Oficina Federal para la Igualdad de Género, mostró que para una de cada cinco personas que desvelaron su orientación sexual el anuncio tuvo consecuencias negativas. Casi una cuarta parte de los encuestados afirmó haber perdido su trabajo o enfrentarse al deterioro de las condiciones laborales. Menos de la mitad fueron aceptados bajo su nueva identidad sexual y una cuarta parte no recibió el apoyo de su empleador. Como resultado: la tasa de desempleo entre las personas transgénero es de 20%, cinco veces mayor que el promedio. Una situación que costaría 60 millones de francos por año al Estado, estima la TGNS. Asomo de esperanza El servicio jurídico de la TGNS recibe alrededor de 300 consultas por año, un tercio de las cuales conciernen el campo de trabajo, y la tendencia está al alza. “Si hay muchos problemas, el aumento en las solicitudes significa que las personas transgénero eligen cada vez menos permanecer ocultos, lo que es positivo”, dijo Alecs Rechner. 50 compañías firman una declaración Como parte de la campaña ‘Trans welcome’ lanzada el 7 de marzo por laTGNS, unas 50 empresas, entre ellas La Poste, los FCC, Ikea, Tibits, el ETH y muchas pymes, firmaron una declaración destinada a implementar una cultura de trabajo inclusiva para las personas transgénero. “Es una señal de apertura para las personas concernidas”, señala Alecs Rechner. ¡La acción de TGNS #transwelcome comienza hoy! Las empresas suizas dan la bienvenida a las personas que son trans... Al mismo tiempo, el sitio transwelcome.ch tiene como objetivo proporcionar información a los empleadores, que a menudo tienen poca experiencia y conocimiento en el área. “Las empresas necesitan informarse sobre el tema, hablar con el empleado y apoyarlo. El apoyo de los superiores jerárquicos es fundamental”, dice Alecs Rechner. El derecho a cambiar de sexo En Suiza, las personas trans pueden cambiar de nombre sin cambiar de sexo en el registro civil. Tienen derecho de elegir su nombre. Para cambiar oficialmente de sexo es necesario emprender acciones legales. Hasta hace poco, todos los tribunales suizos exigían a las personas trans que se sometieran a una operación de reasignación sexual y proporcionaran una prueba de esterilidad. Ello, con base en una sentencia del Tribunal Federal en 1993. Sin embargo, la situación está cambiando. En 2011, el Tribunal de Apelaciones del Cantón de Zúrich autorizó el cambio de sexo en la oficina de registro sin cirugía. Al año siguiente, la Oficina Federal del Estado Civil se expresó en esa dirección. Si bien en los últimos años diversos tribunales han adaptado sus prácticas, otros mantienen la exigencia de una prueba de intervención quirúrgica, de esterilidad y/o el acta de un psiquiatra que certifique la “transexualidad” de una persona. Una práctica condenada por la TGNS, que defiende los derechos de las personas trans, y que ya ha sido abandonada por países como Francia, Italia y Alemania.