Pandemia: la población suiza recobra la moral

La obligatoriedad de la vacunación no convence a los encuestados, ni siquiera con respecto al personal médico, directamente en contacto con el coronavirus. Keystone / Alessandro Crinari

Incluso el lluvioso verano parece tener influencia en la manera en que la población suiza percibe la pandemia. Al igual que el año pasado por estas fechas, una encuesta de Sotomo realizada por encargo de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SSR/SRG) muestra que la moral helvética ha mejorado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este estado de ánimo depende en gran medida de la evolución del número de infecciones y, por tanto, de las vacunas.

Este contenido fue publicado el 09 julio 2021 - 17:00

Las encuestas precedentes han mostrado fuertes variaciones en el estado de ánimo de la población, con una ola de optimismo en junio de 2020, un momento de desánimo en enero de 2021 y otro pequeño brote de tristeza en marzo. Pero ahora parece haber vuelto el optimismo.

Sentimiento de superioridad

¿Cómo lo sabemos? Simplemente mirando las respuestas a una serie de preguntas formuladas por los encuestadores. Se constata particularmente que la evolución de la economía es considerada mucho mejor y que las personas interrogadas tienen menos miedo a perder su empleo o a sufrir consecuencias financieras.

“El avance de la campaña de vacunación, el decremento en el número de casos y la persistencia en las medidas de apertura han contribuido de nuevo a mejorar notablemente la percepción de la situación”, señala el Instituto Sotomo.

Después de una crisis de dudas el otoño pasado, cuando las estadísticas de infecciones reflejaban una difícil situación en Suiza, se ha recuperado la confianza. Casi tres cuartas partes (73%) de las personas encuestadas consideran que Suiza está ahora mejor que el resto de Europa, como era el caso al principio de la pandemia. Los encuestadores subrayan que vuelve un cierto sentimiento de superioridad “típicamente suizo”.

El Gobierno, bien considerado

La emergencia de la segunda ola de la pandemia en otoño hizo palidecer el aura del Consejo Federal (Gobierno). Sin embargo, el aumento de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, que ya era perceptible en marzo, ha quedado confirmado con este nuevo sondeo. Más de la mitad de las personas encuestadas (54%) confía ahora en la actuación oficial.

Contenido externo

“El hecho de que el Consejo Federal retomara el asunto a principios de año y que las medidas adoptadas hayan permitido reducir masivamente el número de casos y descongestionar los hospitales han tenido un visible efecto positivo en la reputación del Gobierno federal”, destaca el Instituto Sotomo

Las medidas de apertura implementadas por el Gobierno son particularmente bien percibidas. Si en marzo casi la mitad de las personas interrogadas (46%) pensaba que los cierres iban demasiado lejos, solamente un tercio (33%) comparte ahora esta opinión.

Poca simpatía por medidas coercitivas

El actual buen estado de ánimo de la población suiza obedece en gran medida a la disminución del número de infecciones, hospitalizaciones y decesos. Pero estos resultados podrían no ser duraderos. Ya hoy, varias regiones o países con la variante Delta imponen nuevas medidas de confinamiento.

Una elevada tasa de vacunación parece ser la mejor manera de prevenir la aparición de una nueva ola. Pero en Suiza, tras un auge inicial, la campaña de vacunación se ralentiza. Según la encuesta, el 60% de las personas interrogadas ha recibido al menos una dosis y el 3% está dispuesto a vacunarse inmediatamente. De manera contraria, el 12% prefiere esperar y el 25% no tiene intención de vacunarse.

Contenido externo

Por ello, algunos piensan en hacer obligatoria la vacuna. Pero semejante idea no cuenta con el apoyo de la población. Los encuestadores preguntaron si la vacunación debería ser obligatoria para el personal sanitario, un grupo de población especialmente expuesto. El 38% de las personas interrogadas se opone totalmente y el 12% se opone, el 5% no tiene opinión, mientras que el 28% está algo a favor y el 20% totalmente a favor.

Otra idea para forzar la vacunación sería hacer pagar a los no vacunados en caso de que cayeran enfermos de COVID. Pero esta idea tampoco seduce: es rechazada por más de la mitad (59%) de las personas que participaron en el sondeo.

“No es de extrañar que la gente que no quiere vacunarse no quiera contribuir a los costos”, precisa el Instituto Sotomo. Lo interesante es que incluso entre los que están dispuestos a vacunarse, las opiniones están divididas: el 26% está claramente a favor y el 25% está más bien a favor de que los no vacunados contribuyan a los costos del tratamiento. El resto está indeciso o se opone”.

Un sésamo indispensable

A la espera de que la situación se normalice, un certificado COVID basado en una vacunación, una prueba negativa o una recuperación parece ser el sésamo indispensable para participar en eventos importantes o para viajar al extranjero.

La mayoría de los encuestados (61%) está a favor de este certificado. Los opositores representan el 41%, mientras que el 4% no tiene opinión. La idea de que el certificado es una forma de hacer obligatoria la vacunación es el argumento más evocado por los opositores.

La encuesta La encuesta fue realizada por el Instituto Sotomo por encargo de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SSR/SRG), de la que swissinfo.ch forma parte. Esta es la octava encuesta sobre el tema de la pandemia desde marzo de 2020. La encuesta fue realizada en línea entre el 1 y el 5 de julio entre 23 337 personas de 15 años o más de todas las regiones lingüísticas. Como la participación en la encuesta fue voluntaria, sus realizadores utilizaron herramientas de ponderación estadística para hacerla representativa. El margen de error anunciado es de + /- 1,3 puntos. End of insertion

Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

