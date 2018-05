Derechos de autor

Activista musulmana sospechosa de calumnia 28 de mayo de 2018 - 14:01 La justicia bernesa abrió una investigación contra Saïda Keller-Messahli, presidenta del Foro por un Islam Progresista, por sospecha de calumnia y difamación. El caso está relacionado con el polémico predicador Abu Ramadan. “Abrimos una investigación contra la Sra. Keller-Messahli bajo sospecha de calumnia y difamación”, dijo un portavoz de la fiscalía de Berna a la Agencia de Noticias Suiza este lunes. Las acusaciones conciernen al controvertido imán libio Abu Ramadan, quien el año pasado estuvo en medio de una tormenta mediática, acusado de haber predicado mensajes de odio en una mezquita de la Suiza francófona + ¿Quién es el controvertido predicador de odio musulmán Abu Ramadán? Keller-Messahli, fundadora y presidenta del Foro por un Islam Progresista, criticó severamente a Abu Ramadan y lo acusó de haber orado, durante uno de sus sermones, por la protección de los combatientes de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Libia. Hay una investigación criminal en curso contra Ramadán por cargos de discriminación racial. Ramadán, que recibió pagos de asistencia social en Suiza durante muchos años, perdió su estatuto de asilado, pero sigue viviendo en Suiza con un permiso de residencia permanente. Keller-Messahli recibió el Premio de Derechos Humanos 2016 de la sección suiza de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (IGFM).