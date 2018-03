Suiza, primera en el mundo en calidad institucional

Este contenido fue publicado el 17 de julio de 2007 18:02 17 de julio de 2007 - 18:02

El índice elaborado por CIIE -expertos argentinos en investigación y economía- consideró un abanico de 184 naciones para derivar sus conclusiones.

La descentralización del sistema político helvético es clave de la fortaleza suiza y un imán indiscutible para las inversiones: Krause.

Suiza ocupa el lugar número uno del mundo por la calidad de su economía y la fortaleza de sus instituciones, concluye el Centro de Investigación sobre Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA).



La citada institución, responsable de elaborar el Ranking Global de Calidad Institucional 2007, ubica a Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Luxemburgo, Estados Unidos y Holanda detrás de la Confederación Helvética.



Todos éstos, cita, son países cuya libertad económica, seguridad social y jurídica han permitido construir naciones atractivas para la inversión y para la vida cotidiana.



Dentro de la región Iberoamericana, Chile se ubica en el mejor puesto (22), por encima de España (26) y muy lejos del resto de los homólogos de región como Costa Rica (54), El Salvador (65), Panamá (68); México (75); Perú (80); Brasil (90); o la propia Argentina (93).

Suiza a la cabeza

Para determinar qué países poseen la mayor calidad institucional, CIIMA consideró ocho variables dentro de un universo de 184 naciones: protección a los derechos de propiedad, competitividad, libertad económica, buen clima de negocios, corrupción, seguridad jurídica, libertad de prensa y transparencia por parte de empresas y gobierno.



"Me alegró que Suiza quedara en el primer lugar porque es un país que admiro por la estructura de su sistema político y la descentralización que existe en él", dijo a swissinfo en entrevista telefónica Martín Krause.



Desde Buenos Aires, el responsable de la elaboración de este índice detalló que la calidad de las instituciones influye abiertamente en el resto de los ámbitos de la realidad de un país.



"Aquellos países que tienen buena calidad institucional atraen recursos; los que no, los ahuyentan", dijo.



Y Suiza, en particular, compite al más alto nivel porque, de entrada, está acostumbrada a hacerlo en lo interno. Sus cantones son fuertes y existe una sana competencia entre ellos para atraer inversiones y tomar decisiones", refirió.



Krause agregó que, desde su juicio particular, los países pequeños suelen ser más competitivos que los grandes porque sus instituciones internas compiten entre sí constantemente.

Puntos a favor

En el ámbito técnico, de acuerdo con el índice referido, Suiza destaca especialmente por la eficiencia de sus mercados.



Economías como la helvética, finlandesa, sueca o danesa disponen de marcos legales eficientes, el peso de la carga impositiva es razonable y se busca permanentemente reducir o eliminar barreras comerciales, restricciones a la propiedad, etcétera.



Y aunque Suiza se llevó el primer sitio en el promedio, no lo mantiene en todos los rubros evaluados.



Por ejemplo, en el indicador de percepción de la corrupción, si bien es un problema poco extendido en Suiza, Finlandia, Islandia o Dinamarca le aventajan.



En lo relativo a libertad de prensa, los tres antes mencionados, así como Suecia, Bélgica o Luxemburgo, también se ubican por delante de Suiza.



Sin embargo, en materia de cumplimiento de la ley, Suiza es puntera junto con Islandia; y en materia de calidad institucional mantiene el primer sitio.



Al respecto el estudio detalla: Es fundamental el hecho de que el gobierno helvético conste de un Ejecutivo colegiado de siete miembros elegido y supervisado por la Asamblea, del cual se nombra un Jefe de Estado por un año. Y también la fortaleza y competencia de los cantones.

Mirada latinoamericana

El trabajo realizado al alimón por los economistas Martín Krause y Aldo Abram ofrece una visión sobre el mundo a partir del trabajo de investigación de un instituto latinoamericano.



Una práctica poco común en un contexto internacional en el que casi siempre son naciones desarrolladas (o sus instituciones) las que realizan clasificaciones sobre todo tipo de factores económicos, jurídicos y sociales.



En el texto del trabajo, Martin Krause recuerda que, cuando se consultó a Milton Friedman (Premio Nóbel de Economía) hace décadas sobre el camino que debían seguir los países para mejorar su desarrollo, sintetizó: "Privatizar, privatizar y privatizar".



Más tarde, detalla, muchos países lo hicieron, pero con resultados desalentadotes (especialmente para América Latina) y la explicación es simple: las privatizaciones fueron empañadas por la corrupción, el clientelismo y la falta de transparencia.



Años después, auto parafraseándose, Milton Friedman aseguró que lo más importante para los países en desarrollo son "las instituciones, las instituciones y las instituciones".



Y CIIMA entiende por institución las normas que permiten coordinar las acciones de los individuos en la sociedad, las que permiten prever lo que sucederá en un país sin sorpresas negativas para los gobiernos, los capitales y la población en general.



Características todas que forman parte de países como Suiza, pero que están ausentes o aún deben desarrollarse mucho más en las economías emergentes.



El Ranking de Krause y Abram ofrece una mirada sobre el mundo afinada por la realidad de los países que buscan sin pausa el desarrollo.

Calidad de vida

Krause explica que CIIMA eligió fuentes informativas para su índice –como Transparencia Internacional o la Heritage Foundation- que fueran reconocidas a nivel mundial e imparciales.



El estudio presentado el pasado fin de semana (15.07) se enfocó en la calidad de las instituciones; sin embargo, adelantó que habrá una investigación futura que se centre en los efectos que provoca el tipo de instituciones con las que cuenta cada país.



"Nos centraremos concretamente en la calidad de vida derivada de la calidad institucional y es muy probable que países como Suiza vuelvan a ofrecer resultados muy positivos. Existirá una alta correlación entre instituciones sanas y sólidas, y elevada calidad de vida", concluyó el experto.



Contexto El Ranking Global 2007 de Calidad Institucional elaborado por el Centro de Investigación sobre Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA) utilizó la metodología de agregación de información.



Esto es, tomó como fuertes de información el trabajo de instituciones como Transparencia Internacional, la Freedom House, la Heritage Foundation, el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial para elaborar su índice.



CIIMA es uno de los "think tank" más destacados de Latinoamérica. Una institución de investigación generadora de ideas y conclusiones útiles en los ámbitos político, económico y social. Fin del recuadro

Datos clave Suiza, Finlandia y Suecia son los tres países que lideran en 2007 el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.



En lo político, Suiza, Suecia y Australia son los tres países menos corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.



Martín Krause es autor de "Análisis económico del Derecho" y "La economía explicada a mis hijos". Fin del recuadro

