Suiza se pronunciará sobre la designación de jueces por sorteo

El impulsor de la “Iniciativa de Justicia” Adrian Gasser durante la presentación de la misma en la Cancillería Federal en Berna, el martes 26 de agosto de 2019. © Keystone / Anthony Anex

Este contenido fue publicado el 12 noviembre 2021 - 09:00

Una iniciativa popular exige que en el futuro los jueces federales sean elegidos por sorteo, con objeto de garantizar su independencia de la política. La iniciativa no tiene ninguna posibilidad de éxito, aunque las críticas al sistema suizo están justificadas.

Lo que en algunos países está prohibido, en Suiza forma parte del sistema judicial: los jueces son miembros de los partidos políticos y son elegidos por el Parlamento. Una iniciativa popular pretende cambiar esta situación.



¿De qué se trata?

Se trata, fundamentalmente, de garantizar la independencia de la magistratura suiza. En este país el poder judicial está estrechamente relacionado con la política. Aunque esto vale para todos los jueces, la iniciativa se dirige a los más altos, es decir, a los jueces federales. La iniciativa propone que, en el futuro, sean nombrados por una comisión de expertos con base en sus cualificaciones y luego elegidos por sorteo.

Además, los jueces federales ya no tendrían que presentarse a la reelección, sino que permanecerían en su cargo hasta los 70 años. La destitución por parte del Parlamento solamente podría llevarse a cabo en el caso de incumplimiento grave de sus obligaciones profesionales o de enfermedad.

¿Qué problema se pretende resolver?

Hasta ahora el Parlamento suizo asigna los cargos de jueces federales en función del número de escaños de cada partido. De este modo, los jueces sin afiliación partidista no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos.



Todo juez elegido tiene que entregar dinero a su partido. Es el llamado impuesto por mandato, algo único en el mundo. Los impuestos por mandato son una importante fuente de financiación para los partidos. A cambio, el juez puede contar con el apoyo de su partido para ser reelegido.

Este sistema politiza profundamente la administración de justicia. Los jueces se dejan influir por su afiliación partidista en la impartición de justicia, como han demostrado las evaluaciones. No solamente por razones ideológicas. A veces los partidos también ejercen una presión tangible: si una sentencia no es del agrado de un partido, se le amenaza con no reelegirle.

Esta dependencia partidista pone en cuestión la independencia judicial y la separación de poderes. Por tanto, las críticas de los impulsores de la iniciativa sobre el sistema judicial suizo están justificadas. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa también ha reprendido a Suiza. Sin embargo, es poco probable que la iniciativa tenga alguna posibilidad, ya que la propuesta de sorteo parece demasiado extremista.



¿Quién está detrás de la iniciativa?

Detrás de la iniciativa hay un comité ciudadano formado en torno a la enigmática figura empresarial de Adrian Gasser, propietario del Grupo Lorze. Como uno de los dueños de empresas más ricos de Suiza, ha tenido sus propias experiencias con la justicia suiza, y no todas buenas, por supuesto. Gasser acusa al Parlamento suizo de "clientelismo" en la elección de jueces.

Principales argumentos de la iniciativa

La preocupación más importante de los impulsores de la iniciativa es la despolitización del poder judicial. Con el sistema actual no hay separación de poderes. El poder judicial se ha convertido por tanto en una extensión del poder legislativo.

Según los promotores, el procedimiento de sorteo garantizaría la independencia del poder judicial de los partidos políticos y permitiría seleccionar a los mejores jueces. La aptitud profesional sería entonces el factor decisivo y no la afiliación a un partido. Y presumiblemente mejoraría incluso la diversidad entre los componentes del tribunal, ya que mujeres y hombres, por ejemplo, tendrían las mismas posibilidades para ocupar el cargo.

La supresión de la reelección impediría también que el Parlamento ejerciera presión política sobre los magistrados mediante la amenaza de destitución.

Principales argumentos contra la iniciativa

Para los adversarios la iniciativa es demasiado extremista. En opinión de la mayoría de los diputados, el sistema actual funciona bien y la elección por parte del Parlamento da legitimidad democrática al procedimiento. La democracia es mejor que la lotería, sentenció un parlamentario.

Los adversarios a la iniciativa también opinan que el Parlamento puede tener en cuenta, en el sistema actual, criterios como la edad, el sexo o el origen en la elección y garantizar así un equilibrio social en la administración de justicia.

Según la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, la introducción de una lotería sería un factor extraño al sistema. El sorteo sería contradictorio con la tradición política de Suiza e introduciría un elemento extraño en la legislación, afirmó."No resultarían elegidas las personas más capaces, sino las que tuvieran más suerte".

¿Quién está a favor y quién en contra?

El Gobierno y el Parlamento rechazan la iniciativa popular casi por unanimidad y sin presentar ninguna contrapropuesta. Hasta ahora, los partidos se han manifestado exclusivamente en contra de la iniciativa.

Composición actual del alto tribunal Actualmente, de los 38 jueces a tiempo completo del Tribunal Supremo Federal 15 son mujeres y 23 hombres. Tres jueces son de lengua italiana, doce de lengua francesa y 23 de lengua alemana. La lengua romanche no está representada en la actualidad. La Asamblea Federal tiene siempre en cuenta la representación proporcional de los principales partidos políticos en el proceso de selección. El partido Unión Democrática de Centro (UDC, 12) es el que tiene más escaños, seguido de Die Mitte (8) y FDP. Los Liberales (7), en cuarto lugar está el Partido Socialista (PS, 5), por detrás están el Partido Verde (4) y los Liberales Verdes (2). Fuente: Página web del Tribunal FederalEnlace externo y de la Comisión Enlace externode JusticiaEnlace externo. End of insertion

Traducido del alemán por José M. Wolff