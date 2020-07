Swiss: mascarillas obligatorias durante todo el vuelo

Aunque el uso de mascarilla solo era obligatorio durante el embarque y del desembarque, la mayoría de los pasajeros las llevaban durante todo el vuelo. Keystone / Rodrigo Abd

La compañía aérea Swiss ha decidido que los pasajeros lleven máscaras protectoras durante todo el vuelo. Desde este lunes, el uso de mascarillas es obligatorio en los trenes, autobuses y tranvías en Suiza. Swiss ha decidido aplicar de forma voluntaria esta norma también en sus aviones.

swissinfo.ch/mga

Otro idioma: 1 English (en) Face masks now compulsory on SWISS flights

Hasta ahora, Swiss recomendaba el uso de mascarillas protectoras durante los vueltos – los pasajeros solo estaban obligados a llevarlas en el momento del embarque y el desembarque. Sin embargo, prácticamente todos los pasajeros utilizaban las mascarillas durante todo el vuelo, por lo que según Swiss, la nueva normativa no debería tener un gran impacto.

Con más de 30 000 infecciones y unas 2 000 muertes por coronavirus, Suiza ha adoptado nuevas medidas para evitar una segunda ola del coronavirus. En las últimas dos semanas ha aumentado el número de nuevas infecciones, lo que ha generado preocupación.





Desde este lunes, en Suiza es obligatorio llevar máscaras protectoras en trenes, tranvías, autobuses, remontes y barcos. Algunos trabajadores pendulares no las utilizaban mientras esta medida de precaución no era obligatoria en el transporte público. No obstante, la compañía Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) ha declarado este lunes que los pasajeros están respetando y cumpliendo las nuevas normas.

A partir de este lunes, las personas que lleguen a Suiza procedentes de países de “alto riesgo” deben guardar cuarentena durante un periodo de diez días. La lista inicial de 29 países, entre los que figuran Estados Unidos y Rusia, se publicó la semana pasada y se actualiza constantemente.

Los aeropuertos también han adoptado una serie de medidas para garantizar una mayor seguridad en el transporte aéreo. Las medidas de precaución incluyen la distribución de dispensadores de desinfectante para las manos, señales adhesivas en el suelo, así como la apertura de más cabinas para el control de pasaportes para garantizar el distanciamiento social y la instalación de pantallas de plástico.