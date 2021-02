Infancia robada de 'niños obreros'

La ONU declaró el 2021 ‘Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil’, prohibido en Suiza desde el siglo XIX. Sin embargo, durante la industrialización, los menores laboraban hasta el agotamiento en las fábricas helvéticas. La intervención de un político marginal acabó relativamente pronto con esa práctica.

"Se buscan trabajadores: Dos familias numerosas, especialmente con hijos que pueden trabajar, serán bienvenidas en una fábrica de hilados finos”.

Con este anuncio en el ‘Anzeiger von Uster’ (un diario de Uster en el cantón de Zúrich, a 13 km. de la ciudad de Zúrich), el propietario de una fábrica buscaba mano de obra en la década de 1870. Entonces era normal que los niños de la familia participaran en las labores. El trabajo infantil, como tal, no se introdujo con la llegada de las fábricas, pero era una práctica ordinaria que empezó a tocar la frontera de la explotación.

Antes de la Revolución Industrial, las familias que trabajaban en el campo o en oficios de la época, veían a sus hijos como mano de obraEnlace externo. La familia era vista como una comunidad en la que todos debían aportar su esfuerzo en el trabajo: la participación de los jóvenes era existencial. Tan pronto como un niño tenía la edad suficiente para dar una mano, ayudaba en la granja o en el taller. No solía realizar las tareas extenuantes de los adultos, pero hacía el trabajo que correspondía a su fuerza física. Los niños no eran considerados como fuerza laboral a parte entera.

En el siglo XIX, el concepto de los niños como mano de obra sobrevivió en esa evolución laboral de la granja a la fábrica. Fue entonces cuando comenzó la verdadera explotación: a diferencia del trabajo en casa, en la fábrica no importaba que la tarea la realizara un adulto o un menor de edad. No se requería de mucha fuerza muscular para guiar los hilos en la máquina de tejer.

Muchos de estos niños se sentaban frente a los telares y máquinas de bordar para trabajar. La mayoría de las fábricas textiles se encontraban en la parte oriental de Suiza y en el cantón de Zúrich. A lo largo del río Aabach, entre Pfäffikon y el Lago Greifen, se creó una verdadera aglomeración de la industria textil y del trabajo infantil. Casi un tercio de los trabajadores de estas fábricas eran menores de 16 años.

Algunas familias poseían sus propias máquinas de tejer o bordar en casa y trabajaban así para grandes empresas textiles. Los niños también fueron utilizados para estas tareas.

No había alternativa a este destino de los hijos e hijas de una familia trabajadora en esta industria textil. Los chicos no tenían prácticamente ninguna forma de evitar ese trabajo monótono, sin poder jugar y solo pocos podían ir a la escuela.

Algunos niños ya a los seis años comenzaban a enhebrar. Una tarea que, entonces, llevaba mucho tiempo y requería de dedos muy finos, por lo que la realizaban, principalmente, mujeres y niños.

Testimonio de un niño

Extracto de un ensayo escolar escrito por un niño de 12 años. Describe su vida cotidiana como hilador en la década de 1880.

"Tan pronto como me levanto, como a las cinco y media, bajo al sótano para hilar, hasta las siete, y luego puedo disfrutar del desayuno. Tengo que volver a la tarea hasta que debo ir a la escuela. Cuando salgo del colegio a las once en punto, me voy a casa rápidamente y tengo que volver a roscar hasta las doce en punto. Entonces puedo comer y volver al trabajo hasta cuarto para la una. Vuelvo a la escuela para aprender algo de utilidad. Cuando terminan las clases, a las cuatro vuelvo a casa, junto con mis otros colegas. Y de nuevo al trabajo hasta que anochece. Llega la hora de la cena y después vuelvo a la hiladora hasta las diez. A veces, cuando hay mucho qué hacer debo quedarme hasta las diez en el sótano, trabajando. Después, les digo buenas noches a mis padres y me voy a la cama. Así es todos los días".

