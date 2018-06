La policía alemana concluyó que Clultimate era en realidad dos personas: el minorista alemán y su proveedor en Schwyz. El fiscal de Schwyz fue alertado en agosto de 2017, pero no tomó ninguna medida. Recibió una visita de investigadores alemanes con una solicitud de asistencia mutua para lanzar la máquina judicial dos meses después.

Policía sospechoso de tráfico de armas 14 de junio de 2018 - 10:14 La Fiscalía suiza investiga al jefe de Logística de la Policía Cantonal de Schwyz por presuntas violaciones a la Ley de Material de Guerra, informó este jueves el diario ‘Tages-Anzeiger’. La Oficina Federal de Policía registró la casa del sospechoso el 22 de febrero. Los agentes encontraron escondido un depósito de armas tan grande que tuvieron que emplear un vehículo adicional para transportarlas. El jefe de Logística fue puesto en prisión preventiva y liberado dos meses después. Niega las acusaciones de tráfico de armas, pero declina hacer declaraciones a la prensa dado que la investigación está en curso. El caso ha levantado sospechas de favoritismo, violación del secreto oficial y gestión injusta. El jefe de la Policía Cantonal de Schwyz, Damian Meier, dijo que había quedado sorprendido por los cargos contra su exsubordinado, quien fue inmediatamente suspendido. Se llevó a cabo una investigación interna que descubrió la falta de municiones de servicio por valor de varias decenas de miles de francos, según ‘Tages-Anzeiger’. El descubrimiento fue el resultado de una investigación lanzada en 2013 desde el sur de Alemania, donde la policía investigó el comercio de armas a través de “la red oscura”, una parte privada de Internet oculta a los motores de búsqueda y que a menudo se utiliza para actividades ilícitas. Cazadores alemanes informaron que oyeron disparos de armas automáticas en el bosque. La policía se centró primero en un joven fanático comprador de armas y luego en un vendedor que opera bajo el seudónimo ‘Clultimate’. El comprador fue arrestado y sentenciado en 2014 después de sacrificar a tres vacas en un campo. El desmantelamiento de esa red y el decomiso de armas durante el arresto del revendedor en junio de 2017 revelaron vínculos entre el distribuidor de armas y el gerente de Logística de Schwyz. Según los informes, los compradores se reunieron con Clultimate en un aparcamiento cerca del convento de Einsiedeln y probaron sus armas en una cantera cercana. La policía alemana concluyó que Clultimate era en realidad dos personas: el minorista alemán y su proveedor en Schwyz. El fiscal de Schwyz fue alertado en agosto de 2017, pero no tomó ninguna medida. Recibió una visita de investigadores alemanes con una solicitud de asistencia mutua para lanzar la máquina judicial dos meses después. Las autoridades suizas investigan ahora dónde obtuvo las armas el sospechoso y cuántas fueron vendidas.