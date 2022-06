Viktoriia y Polina aprenden alemán de forma intensiva

Viktoriia ayuda a Polina a hacer sus deberes. ¿O es a la inversa? Gaby Ochsenbein

Polina aprende el vocabulario alemán en la escuela mientras que su madre, Viktoriia Bilychenko, sigue desde hace muy poco un curso de alemán intensivo, cinco veces por semana. Entre tanto, las dos ucranianas esperan que muy pronto la guerra termine para poder retornar a su país. ¡Una situación un tanto absurda!

Polina, de 11 años, logra ya conjugar los verbos, conoce todos los colores, las cifras de 1 al 100 y adjetivos como “gordo y flaco”, “grande y pequeño”, “caliente y frío”, entre tantos otros. Sin embargo, la comunicación continúa a ser difícil, ya que la comprensión oral del alemán es compleja para ellas. Sin duda, se trata solamente de una cuestión de tiempo. Luego de las vacaciones de verano, la niña ucraniana se incorporará a una clase normal en el barrio en el que vive. Los documentos de admisión ya fueron enviados.

¿Qué les depara el futuro?

Hasta ahora, Viktoriia tenía dos veces por semana un curso de alemán. Sin embargo, este ritmo no era suficiente, ya que su aspiración consiste en progresar más rápidamente en sus conocimientos de esta lengua. Por tal motivo, además de su trabajo de asesora informática, asiste diariamente a un curso de dos horas en la Universidad Popular. "Es un poco raro", me dijo un día. "He estado en Suiza, ni idea de cuánto tiempo, y recién ahora estoy aprendiendo alemán. ¿Debo construir una nueva vida ahora?".

Comemos regularmente borschtsch, un plato típico ucraniano. Gaby Ochsenbein

¿Quién sabe? La situación tiene algo de absurda: a pesar de la guerra que reina en Ucrania y la situación de emergencia que se vive allá, los que están fuera viven una cotidianeidad de relativa normalidad. Cocinar, comer, hacer las tareas escolares, hablar, jugar e incluso pasear los fines de semanas. Como desde fin de mayo los transportes públicos ya no son gratuitos para los refugiados y las refugiadas procedentes de Ucrania que viven en Suiza, el radio de acción se redujo por motivos económicos. Fueron a la colina del Gurten, en las cercanías de Berna. También al Museo Paul Klee. Les pude enseñar la escuela a la que asistirá Polina cuando inicie el nuevo curso escolar, así como la piscina al aire libre de Marzili, a orillas del río Aare.

Viktoriia en el Zentrum Paul Klee en Berna. Gaby Ochsenbein

El Jardín Botánico que se encuentra casi delante de la puerta de nuestra casa les permite distenderse y aprender mucho sobre las plantas.

Polina en el Jardín Botánico en Berna. Gaby Ochsenbein

Con Viktoriia generalmente nos comunicamos en inglés y funciona bien. Me habla de su familia, de su trabajo, comparamos los sistemas escolares de allá y acá, comentamos los nombres populares en nuestros países respectivos, intercambiamos sobre el mar, las costumbres alimentarias y todo lo que uno puede imaginar.

De vez en cuando Polina usa como intermediaria a su mamá y me pregunta sobre mi vida o sobre Suiza. Por ejemplo, quiso saber por qué en Suiza hay tantos búnkeres, a pesar de que, como país neutral, no participa en ninguna guerra. También dice cosas divertidas: como que el queso de Appenzell huele como los pies de su bisabuelo. No puedo juzgar, pero tampoco me gusta especialmente este queso.

Miedo y ansiedad

Madre e hija hablan rus entre ellas, no ucraniano. Una realidad al parecer bastante común en el sur y el este del país. Lo que no significa, sin embargo, que Viktoriia simpatice con Vladimir Putin. Sin embargo, tampoco le gusta demonizar la cultura y la literatura rusas a causa de la guerra. Son aspectos que hacen parte de su vida.

En Mykolaiv, la ciudad natal de Viktoriia y Polina, la situación se agrava, ya que el sur de Ucrania es una zona intensamente disputada. El hermano de Viktoriia fue movilizado en junio como reservista. Actualmente presta servicio en la región de Lviv, al oeste del país y puede enviar noticias ocasionales a través de su teléfono móvil. A pesar de esos contactos, Viktoriia, la hermana de un reservista movilizado, preocupada además por la suerte de su marido, no puede esconder su gran preocupación en este verano de guerra en Europa.

Adaptado del francés al español por Sergio Ferrari

