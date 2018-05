Derechos de autor

Aumenta 10% abuso infantil en Suiza 31 de mayo de 2018 - 11:12 El número de víctimas de abuso infantil en Suiza aumentó un 10% el año pasado, según las últimas estadísticas recopiladas por la Sociedad Suiza de Pediatría (SSP). Las cifras, publicadas el miércoles, revelan que 20 clínicas pediátricas (de un total de 31) notificaron 1730 casos individuales de abuso infantil en toda Suiza durante 2017, frente a los 1 565 del año anterior. La forma más común de abuso señalada fue la negligencia, es decir, la inatención a las necesidades básicas de salud y protección del niño, fenómeno que ocupó un 38% de los casos, el doble que en 2016. Un poco más de una cuarta parte de los registros involucraron abuso físico y un 20%, abuso psicológico, incluida la asistencia a escenas de violencia doméstica. El abuso sexual fue la queja menos común, pero con peor sesgo de género: el 80% de las víctimas fueron niñas. En todas las formas de abuso, las niñas representaron el 56% de las víctimas y los niños el 44%, lo mismo que el año precedente. En cuanto al perfil de los perpetradores, las estadísticas del SSP muestran que la mayoría fueron hombres (44% exclusivamente varones, 24% exclusivamente mujeres, el resto mixtos o desconocidos), y muy probablemente miembros de la familia del menor (84% de los casos). Los niños pequeños fueron los más afectados: uno de cada seis menores violentados tenía menos de un año y alrededor del 46% de las víctimas tenían menos de seis años, anotó la SSP.