Economistas creen que el cierre de Ormuz ya es más perjudicial que la guerra comercial

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Ginebra, 28 may (EFE).- Destacados economistas que han participado en un análisis del Foro Económico Mundial consideran que el cierre del estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, ya es más perjudicial que la guerra comercial que el año pasado lanzó Washington contra sus socios.

Esta es una de las razones por las que los expertos han preferido rebajar las perspectivas de la economía mundial, con nueve de cada diez de ellos que considera que el crecimiento se debilitará durante el próximo año.

No obstante, solo el 13 % cree que podría producirse una recesión mundial.

«Si el cierre persiste en la segunda mitad del año, prevén que su impacto podría acercarse a la gravedad de la crisis de la COVID-19, empeorando los efectos en las cadenas de suministro mundiales y en los costes de la energía y los alimentos», señala el Foro Económico Mundial en base a las respuestas obtenidas de los economistas jefes encuestados.

Por esas razones, un abrumador 94 % de los expertos considera que la inflación mundial aumentará durante el próximo año.

«Hace solo unos meses, la comunidad de economistas jefe se mostraba cautelosamente optimista. El conflicto en Oriente Medio cambió esa situación y ya se prevé que las secuelas económicas de lo ocurrido hasta ahora se prolonguen durante los próximos meses», comentó la directora ejecutiva del Foro Económico Mundial, Saadia Zahidi.

Se cree que las repercusiones afectarán con mayor dureza a la región de Oriente Medio y el norte de África, que hace unos cuantos meses era considerada en conjunto una de las regiones más prometedoras desde el punto de vista económico. EFE

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