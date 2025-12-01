Ecopetrol hace su primer envío de petroquímicos por puerto del Pacífico hacia Perú y Chile

Bogotá, 1 dic (EFE).- La petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, hizo su primera exportación de petroquímicos por el puerto de Buenaventura, ubicado en la costa pacífica del país, con el despacho de 1.400 toneladas de xileno y tolueno hacia Perú y Chile, informó este lunes la compañía.

La operación abre una nueva ruta comercial por el Pacífico que, según Ecopetrol, permitirá llegar «de manera más eficiente a clientes de Suramérica», con una proyección anual de 12.400 toneladas de xileno y tolueno, y ventas por seis millones de dólares.

«A partir de ahora, cada 45 días se exportarán desde este terminal marítimo cerca de 1.550 toneladas de petroquímicos, con una mejora en el margen de utilidad de 40 dólares por tonelada», señaló la empresa.

Ecopetrol añadió que busca «optimizar costos frente al modelo actual de exportación desde el Caribe» y aumentar gradualmente la presencia de estos productos en la región, especialmente en Ecuador, donde espera elevar las ventas entre un 20 y un 70 %.

Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, está ubicado en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país.

«Con la comercialización permanente de productos petroquímicos desde este terminal marítimo, la empresa espera impactar positivamente el desarrollo del puerto y de la región, mientras avanza con paso firme en la estrategia de internacionalización en América del Sur», concluyó Ecopetrol.

Hace dos semanas, la petrolera reportó un beneficio neto de 2,6 billones de pesos (unos 692,5 millones de dólares) en el tercer trimestre, un aumento del 42 % frente al segundo trimestre.

Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, la ganancia neta fue de 7,5 billones de pesos (unos 1.997 millones de dólares), un 32 % menos frente al periodo enero-septiembre de 2024.

Según la compañía, «el 76 % de esa caída se explica por factores de mercado externos al Grupo Ecopetrol, principalmente la reducción del precio del Brent (-15 %)», así como por «bloqueos y daños en infraestructura» y por «efectos tributarios y ajustes tarifarios» en ISA, la empresa de interconexión eléctrica del grupo. EFE

