Ecuador, Colombia y Perú se unen para proteger cuatro millones de hectáreas de Amazonía

Quito, 1 sep (EFE).- Representantes de los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú se reunieron entre el 25 y 29 de agosto en la amazónica reserva de Cuyabeno, en el noreste de Ecuador, para unir esfuerzos en la conservación y protección de cuatro millones de hectáreas de la Amazonía, la selva más grande del mundo.

Trabajadores del Ministerio del Ambiente fueron los encargados de representar a Ecuador en dicho encuentro, según informó esa cartera.

El motivo de la reunión fue actualizar el diagnóstico del Corredor Trinacional Amazónico, compuesto por el Parque Nacional La Playa, de Colombia; la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, de Ecuador; el Parque Nacional Güeppí-Sekime, y las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki, también de Perú.

En el encuentro se desarrolló una hoja de ruta conjunta a fin de contrarrestar presiones y amenazas y fortalecer la gestión del corredor, consolidando así la cooperación entre las tres naciones para conservar la biodiversidad.

El trabajo de las administraciones contó con el respaldo técnico y financiero de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), lo que permite consolidar la cooperación trinacional y la permanencia de servicios ecosistémicos que sostienen a las comunidades locales.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

