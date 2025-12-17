Ecuador: 9 años de cárcel para militares por sabotaje a un radar de Indra contra el narco

2 minutos

Quito, 17 dic (EFE).- Un juez de Ecuador sentenció a nueve años y tres meses de cárcel a nueve miembros de las Fuerzas Armadas por un delito de sabotaje contra el radar de la empresa española Indra que fue adquirido para detectar narcoavionetas y que fue atacado en 2021, apenas once días después de su instalación.

El suceso ocurrió en noviembre de 2021 en el cerro Montecristi, en la provincia costera de Manabí. Un total de diez militares fueron detenidos, pero uno falleció antes de la celebración del juicio.

La sentencia fue impuesta contra los militares que, el día de los hechos, estaban a cargo del patrullaje y la custodia del equipo de vigilancia que fue destruido.

Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó sesenta pruebas testimoniales y un número similar de documentales, entre ellas veinte pericias desarrolladas durante la investigación.

Los análisis confirmaron el uso de potentes explosivos que provocaron la destrucción total del equipo de vigilancia, descartaron un fallo mecánico y detallaron que este tipo de explosivos es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También se incorporaron informes de Indra, que ratificaron los resultados de los peritajes, junto con documentación que establecía que el área donde se encontraba el equipo era una zona estratégica para la seguridad nacional.

El radar entró en funcionamiento el 27 de octubre de 2021 y sufrió un atentado once días después, en la madrugada del 7 de noviembre, en una explosión que se escuchó en poblaciones cercanas.

Los restos del radar fueron trasladados posteriormente a la base aérea de la ciudad de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, para ser analizados por Indra.

El radar podía cubrir un rango de 220 millas (354 kilómetros) a la redonda y se encontraba instalado en la cima del cerro Montecristi, a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde se había construido un campamento militar para custodiarlo.

Con esta herramienta el Gobierno del entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) esperaba detectar las narcoavionetas que aterrizan en planicies de la región costera ecuatoriana para cargar cocaína.

Ecuador, rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024. EFE

