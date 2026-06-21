Ecuador: una montaña rusa de emociones que terminó en decepción

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Quito, 20 jun (EFE).- Ecuador vivió este sábado una montaña rusa de emociones, que terminó con una hinchada decepcionada en su mayoría por el empate sin goles de su selección con la de Curazao, pese a las varias opciones que tuvo de anotar para lograr su primer triunfo en el Mundial 2026.

Edgar, de 27 años, cuestionó el desempeño del entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, quien asumió el cargo en 2024. «Beccacece, por favor, a la calle. Nadie te quiere», reclamó.

«El equipo muy coordinado, tenemos buenos jugadores, pero el entrenador, la vedad deja mucho que desear», dijo a EFE al rechazar que haya hecho cambios -en su opinión- tardíos.

«No puede ser que tengamos 90 minutos jugando y cinco goles fallados», se lamentó, aunque otros hinchas vieron más opciones perdidas.

En contraste, Gabriel Garcés, sostuvo que el entrenador «esta vez lo hizo un poquito mejor que en el anterior partido» ante Costa de Marfil, y se mostró tranquilo: «Estoy muy orgulloso de la selección ecuatoriana. Intentamos hacer muchos goles, salieron cosas muy bien, no se concretó el gol», dijo a EFE al asegurar que pese a todo no se bajará «del barco de Ecuador».

«Nadie debería bajarse porque Ecuador es una gran selección», señaló el hincha de 24 años, al confesar, no obstante, que el partido contra Curazao lo «decepcionó un montón» porque «éramos capaces de hacer el gol, pero eso no quiere decir que el amor por nuestra selección va a bajar».

Confesó que esperaba un triunfo de unos 4-0, pero enseguida apuntó «pero no pasa nada, aún podemos lograr cositas». Así y todo reconoció que el partido fue «un poquito frustrante».

Tajante y triste, Ariana de 29 años, aseveró estar decepcionada por el partido pues esperaba al menos dos goles: «En el anterior partido fue el palo, ahora fue el arquero», dijo en referencia a los diversas ocasiones en que Ecuador no concretó el gol.

«La gente está decepcionada. Fuimos la sorpresa, pero para mal», agregó al vaticinar que Ecuador «ya no tiene futuro en el Mundial, las matemáticas ya no dan. Teníamos que ganarle a Curazao sí o sí», dijo a EFE al opinar que el partido ante Alemania «es puro trámite».

Y fue más allá al expresar su esperanza de que Alemania no golee a Ecuador como lo hizo con Curazao, al que venció 7-1.

Decepcionado del resultado, pero no de los jugadores porque «lo dieron todo», Gabriel, de 21 años, dijo a EFE que Ecuador «jugó bien» pero al técnico le «faltó un poco de atrevimiento de inicio y le faltó hacer los cambios un poco más rápido».

«La fe es lo último que se pierde en Ecuador», aseveró el hincha que vio «más de diez opciones de gol» en el partido de su selección contra el debutante mundialista, Curazao.

Todo el partido fue una montaña rusa de emociones pues cada ataque levantaba a los hinchas de sus asientos, que en demasiadas ocasiones ahogaron el grito de gol en sus gargantas.

La esperanza renacía al grito de «Sí se puede», mientras el ensordecedor sonido de las vuvuzelas opacaban los incesante gritos de los hinchas, que se echaban las manos a la cabeza cada que Ecuador perdía oportunidades de gol.

«Ya, ya, yaaa… noooooo gritaron los hinchas cuando cerca de la mitad del segundo tiempo el arquero de Curazao atajó varias opciones de gol en seguidilla cerca del arco.

Muchos -como directores técnicos- dirigían desde Quito las acciones que creían debían hacer los jugadores en el área, otros tantos gritaban por el cambio de jugadores y unos más rogaban con desesperación durante los cinco minutos adicionales: «Uno, aunque sea un gol….por favoooor». Pero terminó 0-0, y con más fe que certezas ante el futuro en el Mundial.

Con la poderosa Alemania como próximo rival, Edgar se limitó a señalar que el futuro de su selección es «1 % posibilidades, 99 % fe». EFE

sm/seo

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