Ecuador aún no recibe la nota de protesta que Petro anunció por una bomba sin explotar

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Quito, 18 mar (EFE).- La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo este miércoles que aún no han recibido la nota de protesta anunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha señalado que una bomba sin explotar hallada en la frontera es presuntamente del Ejército de Ecuador.

Sommerfeld recordó que tanto el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como el Ministerio de Defensa han ratificado que las «operaciones que realiza el Ecuador es el territorio ecuatoriano».

«Hemos invitado a Colombia a que cualquier inquietud que haya, por favor, que utilicemos los canales diplomáticos para que, con información técnica que recibamos, pueda haber una respuesta técnica y mantener en ese nivel cualquier diferencia o cualquier impase», dijo en la radio FM Mundo.

Ecuador «siempre invita al diálogo», anotó la canciller.

Al ser consultada sobre si la mencionada bomba sería del Ejército ecuatoriano, como señala Petro, apuntó: «Sobre este tema es muy difícil especular, decir que es así o no es así. Abiertos a recibir la nota verbal, la nota a través de los canales diplomáticos, poder enviar a la institución que corresponde, que es el Ministerio de Defensa, para que técnicamente podamos responder con la importancia de este caso a Colombia».

Somerferfeld subrayó que aún no tienen «ninguna comunicación» por parte de Colombia y avanzó que posiblemente llagará este miércoles.

«Siempre, siempre, Ecuador cree en el diálogo como una forma para poder resolver cualquier diferencia, cualquier impasse. Creemos en la mesa de diálogo, en las buenas relaciones», recalcó.

El martes, Petro dijo que «se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática».

La bomba sin explotar fue hallada en el departamento fronterizo de Putumayo, y según Petro, fue arrojada en un bombardeo.

Sin ofrecer detalles, el martes Petro dijo que los bombardeos en la zona fronteriza dejan «27 cuerpos calcinados».

Este miércoles, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de 14 personas en dos explosiones ocurridas en enero pasado en un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, pero se abstuvo de relacionarlas con las operaciones del país vecino contra el narcotráfico, como señaló Petro.

Sánchez dijo que anoche, después de que artificieros militares detonaran de manera controlada la bomba hallada en una zona selvática, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, informaron a Petro de ese trabajo y le hicieron «una actualización frente a la denuncia que él hizo de los 27 muertos». EFE

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