Ecuador abre paso fronterizo con Perú que cerró hace seis meses por seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 7 jul (EF).- Ecuador abrió nuevamente el paso fronterizo con Perú que está ubicado en la provincia sureña de Loja y que había cerrado en diciembre pasado por temas de seguridad nacional y combate al crimen organizado, informó este martes la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

«Cerramos temporalmente la frontera sur en Loja para contener el tráfico de armas y reforzar el control del Estado. Hoy, tras evaluar los resultados de esa medida, el presidente Daniel Noboa ha dispuesto su reapertura», escribió Morillo en su cuenta de la red social X.

La ministra indicó que la medida se había tomado para «proteger a los ecuatorianos» y que los «resultados lo demuestran», aunque no publicó detalles al respecto.

Además, señaló que las fuerzas de seguridad continuarán desplegadas en la zona para «garantizar el control fronterizo y proteger a las familias ecuatorianas».

El Gobierno ecuatoriano anunció el pasado 24 de diciembre que solo iba a mantener abierto un paso fronterizo con Colombia y Perú por razones de «seguridad nacional», ya que buscaba «cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato».

Durante estos meses, el paso autorizado para transitar hacia Colombia era el de Rumichaca y hacia Perú el ubicado en Huaquillas, en la provincia costera de El Oro.

Sin embargo, la medida causó rechazo en algunas zonas fronterizas, como en Loja, cuyo sector turístico y comercial mostró su preocupación por el impacto que, alertaban, estaba causando en la economía local.

El pasado viernes, más de un centenar de personas realizaron una protesta pacífica en la zona fronteriza del municipio de Macará para pedir la apertura del paso entre ambos países, según reportaron medios locales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno», que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye la crisis de violencia sin precedentes que registra el país andino.

Sin embargo, pese a esa medida, 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador, con una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE

cbs/rrt