Ecuador acoge un foro que busca adaptar el modelo antimafia italiano a Latinoamérica

2 minutos

Quito, 2 mar (EFE).- El Primer Foro Internacional de Seguridad y Justicia Antimafia Italiana comenzó este lunes en Ecuador, desde donde se busca adaptar el modelo antimafia italiano al contexto de las organizaciones criminales transnacionales que operan en Latinoamérica.

Con autoridades y expertos de Argentina, Ecuador e Italia, este encuentro pretende reforzar la cooperación latinoamericana contra el crimen organizado, con especial énfasis en desarticular el financiamiento de dichas organizaciones criminales y fortalecer el sistema de justicia.

Éste fue organizado por la Embajada de Italia en Ecuador, la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y el Programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del sistema de Seguridad y Justicia del Ecuador (ItaJus).

El foro, que se desarrollará hasta el miércoles en la capital ecuatoriana, permitirá a sus participantes intercambiar experiencias en la implementación de estrategias antimafia adaptadas a sus realidades nacionales, aseguraron los organizadores.

Durante la apertura, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, destacó que la lucha contra la mafia requiere una unidad «inquebrantable» entre naciones y la transferencia de lecciones aprendidas.

Señaló que de la experiencia italiana nació una «diplomacia jurídica» destinada a compartir con países aliados.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reafirmó la postura del Estado de robustecer sus instituciones frente a amenazas que buscan socavar la democracia.

«Hemos emprendido una lucha frontal contra el ‘narcoterrorismo’ bajo la premisa de que no enfrentamos un mero problema de seguridad pública, sino una amenaza estructural contra el Estado de derecho», sostuvo.

Las jornadas técnicas abordarán la implementación de la Ley Antimafia, la transformación del sistema penitenciario y, especialmente, el combate al financiamiento de las organizaciones criminales, considerado el núcleo del problema.

Además, en el marco del foro está prevista la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Interior de Ecuador y la IILA para promover la implementación de la Política Pública de Rehabilitación Social 2026-2029.

Según los organizadores, el encuentro busca sentar las bases de un proyecto de cooperación regional que involucre a América Latina y el Caribe frente a la expansión de las estructuras del crimen organizado. EFE

