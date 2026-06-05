Ecuador acogerá el I Foro Andino de Turismo para fortalecer competitividad internacional

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Quito, 5 jun (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, acogerá la próxima semana el I Foro Andino de Turismo, que reunirá a autoridades, empresarios y expertos de turismo en la Comunidad Andina (CAN), con el fin de fortalecer la competitividad y posicionar al bloque como un multidestino turístico internacional.

La Secretaría General de la CAN, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coordinan el Foro, que se realizará el próximo 9 de junio.

Uno de los temas centrales de la cita será el fortalecimiento de Caminos Andinos, iniciativa regional que integra 42 destinos y dieciséis rutas turísticas de los países miembros.

En 2025, las naciones del bloque, que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, recibieron cerca de doce millones de visitantes no residentes y el turismo generó alrededor de cuatro millones de puestos de trabajo en la región, indicó la Secretaría General de la CAN en un comunicado fechado en Quito.

El Foro contará con la presencia del Secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, y de Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, como representante por la Presidencia Pro Tempore de la CAN.

Además, estarán presentes Andrés Aramayo, viceministro de Fomento al Turismo Sostenible de Bolivia; Nancy Aracelly Laca, viceministra de Turismo de Perú; e Ignez Tristao, representante del BID en Ecuador.

Así mismo, participarán representantes de organismos internacionales, embajadores, empresarios y expertos del sector turístico provenientes de los Países Miembros de la CAN, así como de España, República Dominicana, Brasil y Paraguay.

Además de Caminos Andinos, en la agenda del Foro se abordarán temas como Gestión y diversificación turística y Construcción de destinos turísticos de referencia internacional, Innovación y Tecnología: el Futuro del Turismo, y se hablará sobre lo que necesita un destino para ser comercializado en mercados internacionales. EFE

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