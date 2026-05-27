Ecuador acogerá en junio una reunión hemisférica de comercio, inversión y seguridad

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Quito, 27 may (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, acogerá en junio una reunión hemisférica de comercio, inversión y seguridad, con la participación de más de 300 líderes empresariales de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, informaron este miércoles los organizadores.

La conferencia anual de la red de cámaras binacionales de 22 países de América Latina y el Caribe, en alianza con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se realizará entre el 2 y el 4 de junio.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham) y que llega bajo el lema Comercio, Inversión y Seguridad Hemisférica, reunirá a altos ejecutivos, representantes de gobierno y líderes de las cámaras binacionales de la región, indicaron los organizadores.

Además, destacaron que el encuentro llega a Quito en un momento que amplifica su relevancia: la relación entre Ecuador y Estados Unidos «está en su mejor momento, la cooperación bilateral se ha incrementado sustancialmente».

Los organizadores recordaron que 2025 cerró con el máximo histórico en exportaciones no petroleras ecuatorianas a Estados Unidos: más de 6.500 millones de dólares.

«Llevamos 52 años construyendo la relación bilateral Ecuador-Estados Unidos desde el sector privado», dijo Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de Amcham Quito Ecuador.

En la cita, a la que el público solo podrá asistir el 3 de junio, abordarán temas como inversión estratégica de EE.UU. en América Latina, seguridad hemisférica, energía e infraestructura, minerales críticos y política arancelaria de Estados Unidos.

Además, cadenas de suministro, tecnología espacial, inteligencia artificial y ciberseguridad, de la mano de expertos como John Murphy, galardonado como uno de los líderes influyentes según Washingtonian magazine’s, señalaron.

Asimismo, Richard Kaufman, experto en política económica internacional, y Leonardo Coutinho, experto en análisis y combate al crimen organizado, entre otros. EFE

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