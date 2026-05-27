The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador acogerá en junio una reunión hemisférica de comercio, inversión y seguridad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 27 may (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, acogerá en junio una reunión hemisférica de comercio, inversión y seguridad, con la participación de más de 300 líderes empresariales de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, informaron este miércoles los organizadores.

La conferencia anual de la red de cámaras binacionales de 22 países de América Latina y el Caribe, en alianza con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se realizará entre el 2 y el 4 de junio.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham) y que llega bajo el lema Comercio, Inversión y Seguridad Hemisférica, reunirá a altos ejecutivos, representantes de gobierno y líderes de las cámaras binacionales de la región, indicaron los organizadores.

Además, destacaron que el encuentro llega a Quito en un momento que amplifica su relevancia: la relación entre Ecuador y Estados Unidos «está en su mejor momento, la cooperación bilateral se ha incrementado sustancialmente».

Los organizadores recordaron que 2025 cerró con el máximo histórico en exportaciones no petroleras ecuatorianas a Estados Unidos: más de 6.500 millones de dólares.

«Llevamos 52 años construyendo la relación bilateral Ecuador-Estados Unidos desde el sector privado», dijo Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de Amcham Quito Ecuador.

En la cita, a la que el público solo podrá asistir el 3 de junio, abordarán temas como inversión estratégica de EE.UU. en América Latina, seguridad hemisférica, energía e infraestructura, minerales críticos y política arancelaria de Estados Unidos.

Además, cadenas de suministro, tecnología espacial, inteligencia artificial y ciberseguridad, de la mano de expertos como John Murphy, galardonado como uno de los líderes influyentes según Washingtonian magazine’s, señalaron.

Asimismo, Richard Kaufman, experto en política económica internacional, y Leonardo Coutinho, experto en análisis y combate al crimen organizado, entre otros. EFE

sm/seo

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR