Ecuador acogerá la primera Copa Femenina de tenis WTA 125

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- Quito acogerá del 1 al 7 de diciembre la primera Copa de tenis femenina profesional con el aval de la WTA 125, informó este martes el extenista Nicolás Lapentti, organizador del evento.

«Por primera vez en la historia, Ecuador tendrá un torneo profesional femenino de tenis avalado por la Women’s Tennis Association (WTA), la organización líder a nivel mundial en el impulso y desarrollo del tenis femenino», precisó.

La Copa transcurrirá en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club, reunirá a jugadoras profesionales de élite, y premiará con 125 puntos a la campeona y con 81 a la subcampeona.

El torneo repartirá 115.000 dólares en premios. «La intención será posicionar a Ecuador en el mapa del tenis femenino profesional», dijo Lapentti.

Agregó que el torneo «es una oportunidad única» para las tenistas ecuatorianas pues «contará con la presencia de jugadoras que ya disputan el Grand Slams y torneos de alto nivel». EFE

rm/sm/hbr