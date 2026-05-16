Ecuador acogió por primera vez reunión iberoamericana sobre reservas de biósfera

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Quito, 16 may (EFE).- Ecuador acogió por primera vez la Reunión de la Red IberoMaB, un espacio de cooperación que reunió a comités nacionales y reservas de biosfera de 25 países iberoamericanos, entre ellos España, según informaron desde el Gobierno ecuatoriano y la Red IberoMaB.

La XXIII edición del encuentro se desarrolló entre el 11 y el 15 de mayo en la Ciudad Mitad del Mundo, en el corazón de la Reserva de Biosfera Chocó Andino de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, con delegados de cancillerías, ministerios de Ambiente y representantes de la sociedad civil.

El objetivo principal de la reunión fue aprobar el nuevo Plan de Acción Estratégico de IberoMaB 2026-2035 para alinear el trabajo de la red con las metas globales del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco y el Plan de Acción de Hangzhou.

El encuentro también buscaba fortalecer la gobernanza de la red, con la elección de una nueva mesa directiva, e impulsar la participación juvenil como eje transversal.

«Desde el año 2023, la Unesco, el Ministerio de Ambiente y Energía y las coordinaciones de las reservas de biosfera del país impulsamos procesos de articulación juvenil a escala nacional», indicó la representante de Unesco en Ecuador, Tatiana Villegas.

Ecuador cuenta con siete reservas de biosfera declaradas, como son Galápagos, el Parque Nacional Yasuní, Sumaco, Podocarpus-El Cóndor, Macizo del Cajas, Bosque Seco y Chocó Andino de Pichincha, además de la Reserva Transfronteriza Bosques de Paz, compartida con Perú.

«Las reservas de biosfera representan mucho más que áreas protegidas. Son territorios estratégicos donde convergen la conservación ambiental, el desarrollo sostenible, la ciencia y la participación comunitaria», señaló el subsecretario de Patrimonio Natural, Milton Ordóñez.

La reunión coincidió con la reciente creación del Comité Nacional de Coordinación de Reservas de Biosfera de Ecuador, formalizado mediante acuerdo ministerial en octubre de 2025, como una estructura oficial para coordinar estos territorios. EFE

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