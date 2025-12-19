Ecuador activa emergencia fitosanitaria tras encontrar hongo letal en una finca de banano

Quito, 18 dic (EFE).- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó este jueves la presencia del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), un patógeno devastador para el banano, en una plantación de esta fruta en el sur del país andino.

Ecuador es el primer exportador mundial de banano y el temor de la llegada del patógeno saltó las alarmas en septiembre, después de conocerse que ya había causado importantes afectaciones en países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela y Perú.

El hallazgo ha llevado al Ministerio de Agricultura a activar la emergencia fitosanitaria para el sector bananero por un plazo de seis meses a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

El hongo se encontró en una finca de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, que se encuentra confinada y «bajo estricto control técnico» conforme a los protocolos nacionales e internacionales, según informó Agrocalidad.

Además, no supone un riesgo para la salud humana y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas.

La primera sospecha de su presencia se registró el 3 de septiembre de este año, lo que llevó a activar el Plan Nacional de Contingencia. Este consiste en un despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento de técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga.

«Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo», concluyó Agrocalidad. EFE

