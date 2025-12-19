The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador activa emergencia fitosanitaria tras encontrar hongo letal en una finca de banano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 18 dic (EFE).- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó este jueves la presencia del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), un patógeno devastador para el banano, en una plantación de esta fruta en el sur del país andino.

Ecuador es el primer exportador mundial de banano y el temor de la llegada del patógeno saltó las alarmas en septiembre, después de conocerse que ya había causado importantes afectaciones en países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela y Perú.

El hallazgo ha llevado al Ministerio de Agricultura a activar la emergencia fitosanitaria para el sector bananero por un plazo de seis meses a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

El hongo se encontró en una finca de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, que se encuentra confinada y «bajo estricto control técnico» conforme a los protocolos nacionales e internacionales, según informó Agrocalidad.

Además, no supone un riesgo para la salud humana y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas.

La primera sospecha de su presencia se registró el 3 de septiembre de este año, lo que llevó a activar el Plan Nacional de Contingencia. Este consiste en un despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento de técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga.

«Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo», concluyó Agrocalidad. EFE

af/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR