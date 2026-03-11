Ecuador actualiza su estrategia de biodiversidad para fortalecer la conservación

Quito, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles la actualización de su estrategia de biodiversidad, un instrumento destinado a orientar las políticas y acciones del país para fortalecer la conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de sus recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad.

El Ministerio de Ambiente y Energía explicó en un comunicado que esta actualización incorpora nuevas metas nacionales hasta 2030, alineadas al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y un sistema de seguimiento con 139 indicadores que permitirán evaluar los avances de conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas.

La titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano, destacó que la biodiversidad constituye uno de los principales activos estratégicos del país y un pilar clave para el desarrollo sostenible.

«Nuestro compromiso es avanzar con planificación, coordinación y acciones concretas que permitan conservar nuestro patrimonio natural mientras impulsamos el desarrollo del país», señaló.

La estrategia se estructura en varios ejes orientados a la conservación y restauración de ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la articulación entre sectores, así como la movilización de recursos financieros y capacidades para su implementación.

El proceso de actualización se desarrolló mediante consultas con diversas entidades del Ejecutivo, gobiernos locales, pueblos y nacionalidades indígenas, academia, sector privado, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

