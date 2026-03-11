The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador actualiza su estrategia de biodiversidad para fortalecer la conservación

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles la actualización de su estrategia de biodiversidad, un instrumento destinado a orientar las políticas y acciones del país para fortalecer la conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de sus recursos naturales y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad.

El Ministerio de Ambiente y Energía explicó en un comunicado que esta actualización incorpora nuevas metas nacionales hasta 2030, alineadas al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y un sistema de seguimiento con 139 indicadores que permitirán evaluar los avances de conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas.

La titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano, destacó que la biodiversidad constituye uno de los principales activos estratégicos del país y un pilar clave para el desarrollo sostenible.

«Nuestro compromiso es avanzar con planificación, coordinación y acciones concretas que permitan conservar nuestro patrimonio natural mientras impulsamos el desarrollo del país», señaló.

La estrategia se estructura en varios ejes orientados a la conservación y restauración de ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la articulación entre sectores, así como la movilización de recursos financieros y capacidades para su implementación.

El proceso de actualización se desarrolló mediante consultas con diversas entidades del Ejecutivo, gobiernos locales, pueblos y nacionalidades indígenas, academia, sector privado, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la «influencia de las corrientes oceánicas en sus costas». EFE

af/cbs/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR