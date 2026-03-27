Ecuador adelanta elecciones locales por El Niño y el correísmo denuncia razones políticas

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Guayaquil (Ecuador), 27 mar (EFE).- El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió este viernes adelantar las elecciones locales en el país andino, una decisión justificada en el pronóstico de fuertes lluvias e inundaciones en la fecha prevista inicialmente, pero que puede complicar todavía más la participación de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que es la principal fuerza de oposición y que se encuentra suspendido.

Cuatro de los cinco consejeros del CNE aprobaron que estos comicios sean el 29 de noviembre de 2026, en lugar del 14 de febrero de 2027, como inicialmente había fijado este mismo organismo.

La decisión fue tomada con base en un informe gubernamental que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses del próximo año.

La Revolución Ciudadana (RC), suspendida recientemente por nueve meses por un juez electoral por la existencia de una investigación en la Fiscalía por presunto lavado de dinero, denunció que la alteración del calendario busca impedir sus candidaturas. EFE

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