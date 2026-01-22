The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador afirma que puede cubrir demanda diaria de energía sin la venta de Colombia

Guayaquil (Ecuador), 22 ene (EFE).- El Gobierno ecuatoriano aseguró que el sistema eléctrico está en la capacidad de «cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación desde Colombia», luego de que ese país anunciara que suspendería el suministro desde las 18:00 hora local (23:00 GMT) de este jueves.

«En condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia», detalló un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía. EFE

