Ecuador agiliza licencias de importación con China ante guerra comercial con Colombia

Quito, 9 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que su Gobierno agiliza las licencias de importación con China tras denunciar que muchos productos chinos o de la India llegan al país reempaquetados desde Colombia, nación con la que mantiene una guerra comercial con aranceles del 50 % impuestos por ambos países.

Para Noboa, las medidas adoptadas han tenido un efecto favorable para la industria ecuatoriana, al incentivar la producción nacional, la importación directa de materias primas y la generación de empleo en el país.

Señaló que Ecuador pasó de registrar, en febrero del año pasado, un déficit comercial cercano a 60 millones de dólares con Colombia, a alcanzar en febrero de 2026 un superávit de 35 millones de dólares,

Además de una recaudación de más de 20 millones de dólares por la tasa aplicada, pero comentó que su país mantiene con Colombia el mayor déficit de balanza comercial de alrededor de 1.200 millones de dólares.

De acuerdo a Noboa, «muchos de los productos» que vende Colombia «son chinos, son de la India, que van a Colombia, se reenvasan o se empaquetan diferente y entran sin arancel en la Comunidad Andina».

Como solución a esto, Noboa dijo que están «importando directo, pues tenemos un tratado de libre comercio con la China y (a) muchos de estos importadores ahora estamos agilitándoles las licencias de importación para que venga directo (…) envasan aquí y generan empleo» en Ecuador.

Subrayó que una salida de fondo a esta situación entre ambas naciones también depende de que el Gobierno colombiano asuma con mayor firmeza la seguridad en la frontera, ya que esa falta de control le representa al Ecuador un costo adicional de 400 millones de dólares.

Guerra comercial

Bajo el argumento de una presunta falta de acción por parte de Bogotá en temas de seguridad en la frontera, Noboa aplicó desde el pasado 1 de febrero un arancel del 30 % a las importaciones, que subió al 50 % desde el pasado 1 de marzo.

El Gobierno del izquierdista Gustavo Petro respondió de la misma forma e impuso un arancel a 73 productos ecuatorianos, además de impedir desde febrero el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá

A su vez, Colombia suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados, lo que fue respondido desde Quito con un incremento de 3 a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador. EFE

