Ecuador agradece el «respaldo» de EE.UU. tras designar a Chone Killers como terroristas

Compartir

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano agradeció este miércoles a Estados Unidos por el «firme respaldo» a la «lucha frontal» del presidente, Daniel Noboa, contra las bandas criminales, después de que el Gobierno norteamericano designó a los Chone Killers como una organización terrorista extranjera.

«El Gobierno del Ecuador agradece el firme respaldo de los Estados Unidos ante la decisión del presidente Daniel Noboa de mantener una lucha frontal contra las organizaciones delictivas», escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en su cuenta de la red social X.

«Esta cooperación es fundamental para desarticular a las mafias transnacionales y garantizar la seguridad, la estabilidad y la paz de todos los ecuatorianos», añadió la cartera de Estado.

La Cancillería publicó ese mensaje sobre el anuncio que hizo minutos antes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la designación de los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado, donde afirmó que los grupos criminales ecuatorianos «ayudan a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal».

Además, en un comunicado señaló que los Chone Killers han «perpetrado numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas».

El jefe de la diplomacia insistió en que con esta medida la Administración del presidente Donald Trump demuestra su «compromiso inquebrantable» por «desmantelar los carteles y combatir a los narcoterroristas» en la región.

«La Administración Trump, en colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desmantelar las fuentes de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas», advierte el comunicado.

Los Chone Killers se suman así a una lista de grupos que han sido catalogados como terroristas por Washington que ya incluye a Los Choneros, la banda más antigua de Ecuador, y a su rival más poderoso, Los Lobos.

Los tres fueron también catalogados como terroristas, junto a otras bandas locales, por el presidente Noboa en enero de 2024, tras declarar al país bajo un estado de «conflicto armado interno» que aún está vigente, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, causantes de la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. EFE

cbs/nvm