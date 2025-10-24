Ecuador anuncia medidas para reactivación de zona que fue epicentro de protestas indígenas

Quito, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador perfila los mecanismos para apoyar la reactivación de la provincia de Imbabura, que estuvo sitiada un mes por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que terminaron sin que se concrete la restitución del subsidio al diésel, su principal demanda.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, calculó que las pérdidas económicas directas por el paro de la Conaie ascienden a 20 millones de dólares en cuatro municipios de Imbabura: Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra, mientras que las indirectas ascenderían a unos 47 millones de dólares.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un paquete de ayudas para Imbabura por 50 millones de dólares dirigido para tres grupos productivos.

Burbano añadió que prevén que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje al 8 % los fines de semana antes y posterior al feriado de inicios de noviembre, pero solo en Imbabura, y analizan que la medida se aplique por todos los fines de semana que restan del año.

El Gobierno también estudia posibles moratorias de pagos a productores y comerciantes y la condonación de deudas en juntas de agua y ayudas a transportistas, entre otros.

Medidas sustitutivas

Este viernes, la justicia dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva para once de los doce procesados por terrorismo durante las protestas, quienes quedaron a la espera de los trámites correspondientes para recuperar su libertad.

Según Aguiles Hervas, abogado que lideró el diálogo intercultural en el caso, la sala de segunda instancia aceptó los recursos de apelación y declaró que la jueza de primera violó «derechos colectivos y deberá presentar informe para evaluar posible manifiesta negligencia».

Los conocidos como «los 12 de Otavalo» fueron detenidos el 22 de septiembre en el marco de las protestas que comenzaron en rechazo al alza del diésel, y tras un ataque a una estación de Policía en esa ciudad de Imbabura, donde se quemaron diez vehículos.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a las familias de los detenidos, detalló que entre las medidas sustitutivas a los ciudadanos figura la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la Fiscalía, mientras avanza la investigación.

Retirada de militares

El Ejército informó que los militares comenzaron este viernes el retorno a sus respectivos destacamentos, una vez que quedaron desbloqueadas las vías en Imbabura.

El presidente Noboa agradeció el trabajo de las fuerzas del orden durante las protestas: «Las Fuerzas Armadas y la Policía merecen el respeto de cada uno de nosotros, porque han defendido el país, el territorio y la soberanía de nuestro Ecuador».

La Conaie convocó al paro con carácter de nacional e indefinido, pero se centró en Imbabura y registró esporádicas protestas en otras cinco de las 24 provincias de Ecuador.

Las protestas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del IVA hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Asimismo, la Conaie agregó en las protestas su rechazo a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa de Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que llevó al Gobierno a señalar a la protesta como «política».

El Gobierno mantuvo su decisión sobre el diésel, decretada el 12 de septiembre, así como el porcentaje del IVA definido el año pasado.

Dos manifestantes fallecieron en las protestas tras ser alcanzados por disparos de las fuerzas del orden, según la Conaie. EFE

