Ecuador anuncia modificación en la tarifa de transporte de crudo colombiano por oleoducto

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 ene (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó este jueves que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

La medida se toma en «reciprocidad» a la suspensión de la venta de energía por parte del país vecino, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico, según la ministra.

«Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», escribió Manzano en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles de la medida.

El crudo colombiano pasa por el OCP desde 2013, tras la firma de un acuerdo entre ambos países para promover y facilitar el transporte y exportación de hidrocarburos, servicio por el que Ecuador cobra una tarifa, pero que no ha sido revelada tras el anuncio de la ministra.

El OCP es el segundo principal oleoducto del país andino, destinado a transportar crudo de mayores densidades desde los pozos de la Amazonía ecuatoriana hasta la costa de la provincia de Esmeraldas.

Colombia había señalado horas antes que suspendía la venta de energía eléctrica a Ecuador para dar prioridad a su «soberanía energética», después de que Noboa anunció el miércoles que desde el 1 de febrero se empezaría a aplicar una «una tasa de seguridad del 30 %» a las importaciones provenientes de ese país por su «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico.

«Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario aseguró que la medida se mantendrá «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».

La Presidencia precisó luego que estos aranceles no aplicarían en donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, así como en «la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos».

Sin embargo, Colombia señaló este jueves que también pondría un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, que no especificó, y posteriormente suspendió la venta de energía.

Los dos países tienen una interconexión eléctrica con capacidad de 400 kilovatios y durante la crisis energética que vivió Ecuador por la sequía entre 2023 y 2024, Colombia duplicó sus envíos de electricidad a ese país para ayudar a mitigar los apagones diarios, que llegaron a ser de hasta 14 horas. EFE

cbs/psh