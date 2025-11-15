Ecuador anuncia que Estados Unidos eliminó el arancel del 15 % a 105 productos

Guayaquil (Ecuador), 15 nov (EFE).- El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció este sábado que el Gobierno de Estados Unidos eliminó desde el pasado jueves el arancel del 15 % impuesto por el presidente Donald Trump a 105 productos nacionales.

La Casa Blanca había indicado el jueves que Estados Unidos se comprometía a eliminar los aranceles a ciertas exportaciones de Ecuador que no pueden ser producidas u obtenidas naturalmente en el país norteamericano en cantidades suficientes para abastecer su consumo interno.

Entre esos productos está el café, el cacao, la piña, el mango, la pitahaya, los zumos de frutas, especias, el palmito, el plátano, la naranja o el tomate. Según el ministerio, la eliminación del arancel está vigente desde el mismo jueves.

A cambio de la eliminación de los aranceles, el acuerdo marco contempla que Ecuador reduzca o elimine aranceles en sectores clave para los Estados Unidos como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.

El Gobierno ecuatoriano señaló este sábado que mantiene actualmente un proceso de negociación comercial con Estados Unidos sobre varios productos, «el cual se encuentra aún en desarrollo».

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares. EFE

