Ecuador aspira a ser líder regional en sistemas agroalimentarios sostenibles en 2034

2 minutos

Quito, 20 feb (EFE).- Ecuador aspira a convertirse en líder regional en sistemas agroalimentarios sostenibles con la aplicación de la nueva política de Estado 2025-2034 destinada a dinamizar la labor de los productores y transformar el campo, según informó el Ministerio de Agricultura.

La iniciativa contempla diez ejes estratégicos, entre ellos el fomento de la productividad, la calidad y la inocuidad; el desarrollo de mercados; el acceso a servicios e infraestructura; el fortalecimiento de la asociatividad y la participación; así como la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos.

También incluye la modernización e innovación institucional, el apoyo a la Agricultura Familiar Campesina, el bienestar rural, el financiamiento y los seguros, además de educación, innovación, capacitación y asistencia técnica.

El ministro Juan Carlos Vega consideró que «esta política es el inicio de un gran diálogo de todos los que trabajamos en agricultura, ganadería y pesca», e indicó que el reto es lograr que la investigación y el conocimiento lleguen al agricultor.

Por su parte, Renzo Galgani, representante en Ecuador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), señaló que la política constituye una hoja de ruta estratégica para la próxima década.

«Es una política que reconoce que el agro es seguridad, soberanía, empleo rural, identidad cultural y sostenibilidad ambiental. Y por la importancia que tiene el agro fue construida en un proceso estructurado, participativo».

Según el Ministerio, la iniciativa busca impulsar al sector agropecuario de manera sostenible mediante innovación, investigación y tecnología, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria y consolidar al agro como un sector estratégico.

El sector agropecuario representa el 8,6 % del producto interno bruto, genera más de 9.700 millones de dólares para la economía y sostiene a uno de cada tres ecuatorianos con empleo, especialmente en zonas rurales. EFE

