Ecuador busca resolver con China las restricciones a empresas exportadoras de camarón

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Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano aseguró este jueves que realiza gestiones ante la Administración General de Aduanas de China para fortalecer el cumplimiento de estándares sanitarios ante la suspensión de algunas empresas exportadoras de camarón (langostino) después de que, en ciertos lotes, se detectó un supuesto exceso de metabisulfito de sodio y virus de la mancha blanca.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca señaló -en un comunicado- que mantiene intercambios técnicos con las autoridades chinas sobre diversos aspectos vinculados a los procedimientos de control, entre ellos la interpretación del concepto de «parte comestible» del camarón.

«Sobre estos aspectos, la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad solicitó precisiones técnicas adicionales a la autoridad china, con el propósito de asegurar una aplicación uniforme de los criterios de control y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso al mercado chino», añadió la cartera de Estado.

Además, esta subsecretaría coordina con los establecimientos involucrados la ejecución de los planes de acción correctivos que deberán ser remitidos a China dentro de los plazos establecidos.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) señaló que catorce empresas están afectadas por esta restricción desde octubre de 2025, cuyos procesos de resolución se encuentran en distintas fases y que varias de ellas ya han entregado la información técnica requerida por China para sustentar el levantamiento de las medidas.

«Es importante precisar que esta situación no constituye un cierre del mercado chino. Las exportaciones hacia ese destino continúan. Sin embargo, el problema es serio y requiere atención urgente, especialmente por el impacto operativo y comercial que genera para los establecimientos afectados», señaló el gremio en un comunicado.

La CNA indicó que las observaciones están relacionadas con criterios de control aplicados por China, «incluyendo preservantes ampliamente permitidos en la industria alimentaria y que la producción camaronera ecuatoriana aplica apegada a las normas internacionales».

«Este asunto debe tratarse con rigor técnico, sin generar alarma injustificada en la ciudadanía ni afectar la confianza en un producto reconocido internacionalmente por su seguridad, su calidad, trazabilidad y cumplimiento», mencionó la Cámara.

El Ministerio de Agricultura aseguró que ha remitido informes técnicos a la autoridad china, para gestionar consultas ante las instancias competentes del Codex Alimentarius, y para solicitar la remisión del pronunciamiento oficial de la Comisión Nacional de Salud de China; y así «tener mayores elementos técnicos que contribuyan a la armonización de criterios».

China es el principal destino de las exportaciones de camarón ecuatoriano, con una participación del 51,24 %, según las más recientes cifras de la Cámara de Acuacultura. EFE

cbs/jrg