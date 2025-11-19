Ecuador buscará volver al triunfo ante Venezuela en la Liga de Naciones Femenina

Guayaquil (Ecuador), 19 nov (EFE).- La selección de Ecuador, comandada por la atacante Nayely Bolaños, buscará en Quito reivindicarse de la pasada derrota que sufrió de local por 1-2 frente a Colombia el próximo 28 de noviembre, cuando jugará contra Venezuela, en la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Este miércoles se anunció la lista de convocadas para la tercera y cuarta fecha del torneo, por lo que se conoció que el técnico Eduardo Moscoso dispondrá de la mayoría de las figuras que militan en el exterior, con el objetivo de conseguir uno de los dos cupos para el Mundial de Brasil 2027.

Ecuador está quinto, con tres puntos, contra las cuatro unidades de Venezuela, que se ubica en el cuarto lugar.

Además de Bolaños, Moscoso convocó este miércoles a Andrea Morán, del argentino Ferrocarril Oeste; Manoly Baquerizo, del español Granada; Kelly Real, del italiano Parma; Joselyn Espinales, del brasileño Palmeiras.

También llamó a Doménica Rodríguez, del Santos Laguna mexicano; Emily Arias, del América de Brasil; Karen Flores, del Atlas de México, Stefany Cedeño del Atlético Nacional, de Colombia.

Tras el partido contra Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana, Ecuador visitará a Uruguay por la cuarta fecha del torneo, partido que se realizará el próximo 2 de diciembre, en el estadio Parque Vieira, de Montevideo.

– Lista de convocadas:

Andrea Morán (Ferrocarril Oeste–ARG), Liceth Suárez, Rosa Flores (Liga de Quito), Manoly Baquerizo (Granada–ESP), Kerlly Real (Parma–ITA), Milagro Barahona, Ingrid Pianda (Universidad Católica), Stefany Cedeño (Atlético Nacional–COL).

También estarán Justine Cuadra (Barcelona), Joselyn Espinales (Palmeiras–BRA), Doménica Rodríguez (Santos Laguna–MEX), Emily Arias (América–BRA), Nayely Bolaños (Pumas UNAM–MEX), Karen Flores (Atlas– MEX).

Completarán la lista de 22 convocadas: Kathya Mendoza, Evelyn Burgos, Jessy Caicedo, Nicole Charcopa, Karen Litardo, Fiorella Pico, Mayerly Rodríguez y Yaritza Valencia (Independiente del Valle). EFE

