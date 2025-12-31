Ecuador calcula que afectó en más de 1,1 millones dólares a economía criminal en 2025

GQuito, 31 dic (EFE).- El Gobierno ecuatoriano calcula que afectó en más de 1,1 millones de dólares, a través de cerca de 400 operativos realizados contra la minería ilegal en todo el país, a las economías criminales, informó este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía.

Anotó que durante 2025, el Gobierno intensificó la lucha contra la extracción ilícita de minerales mediante una acción coordinada y sostenida que ha permitido ejecutar 386 operativos de control a escala nacional.

Estas acciones, lideradas de manera conjunta por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Ambiente y Energía, forman parte de una política prioritaria del Estado para combatir la minería ilegal.

Dicha actividad «financia a grupos irregulares, deteriora los ecosistemas, pone en riesgo a las comunidades y atenta contra la seguridad nacional», señaló en un comunicado.

Los operativos se intensificaron en las últimas semanas del año. Entre el 22 y el 28 de diciembre, se ejecutaron 11 operativos estratégicos en sectores de alta peligrosidad y presencia de minería ilegal, ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo.

Estas intervenciones permitieron desarticular campamentos ilegales y debilitar la logística utilizada para la extracción ilícita de minerales.

Como resultado del trabajo articulado se logró destruir seis máquinas e inhabilitar otras tres. Además, destruir 20 bocaminas, cuatro generadores eléctricos y nueve bombas de agua, entre otros.

El Gobierno, liderado por Daniel Noboa, ratificó que la lucha contra la minería ilegal es una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino porque «esta actividad alimenta redes delictivas y grupos irregulares, vulnera los derechos de las comunidades y compromete el desarrollo sostenible del país», apunta el Ministerio. EFE

