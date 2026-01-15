Ecuador calcula un alza del 8,2 % en las ventas acumuladas de 2025 respecto a 2024

Quito, 15 ene (EFE).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador señaló este jueves que en diciembre último las ventas proyectadas alcanzarían los 33.122 millones de dólares, por lo que calcula que las acumuladas en 2025 ascenderán a 265.000 millones de dólares, representando un alza del 8,2 % respecto a 2024.

Este desempeño positivo confirma una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del año, precisó en un comunicado.

La directora general del SRI, Alexandra Navarrete, atribuyó este aumento en la actividad económica a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa, «orientadas a reactivar la producción, fortalecer el consumo y generar confianza en los sectores productivos».

«Los resultados de 2025 muestran que Ecuador avanza hacia una economía más dinámica, sólida y con mayores oportunidades de crecimiento para todos los ecuatorianos», puntualizó.

A inicios de año, el Gobierno destacó otros indicadores económicos positivos para la nación, como la bajada de la prima de riesgo país a 460 puntos el 5 de enero y el incremento de reservas internacionales a 9.795 millones de dólares a diciembre de 2025.

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló entonces que esa prima de riesgo representaba una reducción de 1.448 puntos, desde la reelección del presidente Daniel Noboa en abril de 2025.

El índice ‘riesgo país’ mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo.

Noboa, que en noviembre de 2023 asumió en mandato para completar el periodo de Gobierno de Guillerno Lasso (2021-2025), fue reelecto en los comicios de 2025 para gobernar hasta 2029. EFE

