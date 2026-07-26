Ecuador califica de «histórica» la actuación de Richard Carapaz en el Tour de Francia

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Guayaquil (Ecuador), 26 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano calificó este domingo de «histórica» la actuación de Richard Carapaz (EF Education) en el Tour de Francia, donde ganó dos etapas y se consagró como el rey de la montaña y como el ciclista ‘supercombativo’.

«Así termina el Tour de Francia el tricolor Richard Carapaz, quien tuvo una actuación histórica, convirtiéndose en el mejor ciclista latinoamericano en este evento», señaló el Viceministerio del Deporte en su cuenta oficial de X, donde también publicó un video del ciclista recibiendo el título que lo reconoció como el más combativo del Tour.

A sus 33 años, la ‘Locomotora del Carchi’ ha firmado un Tour muy por encima de las metas que él mismo se había fijado en el inicio en Barcelona.

Entonces, en su punto de mira figuraba ganar una etapa y luchar por el maillot de la montaña, pero no pelear por la clasificación general. Sin embargo, su lucha por los puntos de la montaña le permitieron alcanzar la octava posición.

«Es el final soñado. Es increíble terminar así», dijo este domingo el campeón olímpico de 2020.

Es la segunda vez que el ecuatoriano acaba como rey de la montaña y como el más combativo, tras 2024, en una carrera en la que en 2021 fue tercero.

«En un ciclismo tan profesionalizado, en el que estamos sometidos a tanto estrés, ganar es un privilegio. Para mí ha sido muy bonito disfrutar de estos años en mi carrera. Espero continuar un par de años más y luego veremos cómo va esto», señaló.

Carapaz, ganador del Giro de Italia de 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, es uno de los 25 corredores de todos los tiempos que ha liderado las tres grandes vueltas.

El ecuatoriano también ganó el premio de la montaña en la Vuelta a España de 2022, carrera en la que en 2020 subió al podio para quedar segundo, mientras que en 2024 fue cuarto. EFE

cbs/laa